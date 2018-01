Spielt Real Mallorca in Zukunft in Calvià oder Llucmajor?

Sarver will ein Son Moix ohne Leichtathletikbahnen – oder das Stadion verlassen.

Sarver will ein Son Moix ohne Leichtathletikbahnen – oder das Stadion verlassen. Fotos: Ramon

Momentan kämpfen die Fußballer von Real Mallorca noch im Stadion von Son Moix um den Aufstieg in die Zweite Liga. Nach dem Willen des US-amerikanischen Club-Eigentümers Robert Sarver soll sich das aber bald schon ändern. Den Milliardär ärgern, genau wie den vorherigen Besitzer Utz Claassen, die Tartanbahnen rund um das Fußballfeld im Stadion kolossal. Diese waren beim Bau des Stadions, das für die Leichtathletik-Universiade 1999 gedacht war, angelegt worden.

Sarvers Plan war zunächst, die Bahnen zu entfernen und Son Moix in ein reines Fußballstadion zu verwandeln. Weil Son Moix aber der Stadt Palma gehört, muss das Rathaus den Plänen zustimmen. Nun wartet Sarver offenbar seit Monaten auf eine Antwort der Stadtverwaltung, und weil er seit vergangenen Sommer nicht mehr warten will, hat er sich bereits anderweitig umgesehen.

Sein Plan ist, wie die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" berichtet, ein reines Fußballstadion zu bauen - und nicht einen Vergnügungstempel mit Einkaufszentrum, Kinos und weiteren Einrichtungen, wie in der Vergangenheit von früheren Club-Besitzern geplant, aber nie realisiert worden war.

Um geeignete Grundstücke zu finden, hat Sarver Vertraute losgeschickt, die inzwischen sowohl in Calvià als auch in Llucmajor fündig geworden sind. Speziell in Calvià scheint man sich sehr um zu bemühen. Mit der Problematik, dass ein Stadion außerhalb von Palma de Mallorca vermutlich erst einmal Akzeptanzschwierigkeiten haben dürfte, hat man sich offenbar noch nicht beschäftigt. /jk