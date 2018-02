Real Mallorca top, Atlético Baleares hopp

Nach drei Siegen in Folge und einem Unentschieden am vergangenen Wochenende (11.2.) ist Real Mallorca schon wieder ein Erfolg gelungen. Am Sonntag (18.2.) besiegten die Drittligisten der Segunda División B im Stadion von Son Moix den Club CD Alcoyano mit 1:0.

Den Siegtreffer erzielte Bonilla in der 76. Minute durch einen Foul-Elfmeter. Die drei Punkte verschaffen den Mannen von Trainer Vicente Moreno gehörig Spielraum an der Tabellenspirze.

Atlético Baleares verlor dagegen nach der Schlappe gegen Absteiger Elche erneut knapp. Unter dem neuen baskischen Trainer Javier Mandiola ging das Spiel bei UE Olot 0:1 aus. Bereits in der 17. Minute gingen die Nord-Katalanen durch Barnils in Führung. Damit setzen sich die vom deutschen Clubpräsidenten ingo Volckmann gemanagten Insulaner immer tiefer im Tabellenkeller fest. /it