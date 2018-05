Atlético Baleares verlängert mit Retter Manix Mandiola

Manix Mandiola ist auch in der neuen Saison Trainer von Atlético Baleares.

Manix Mandiola ist auch in der neuen Saison Trainer von Atlético Baleares. Foto: Terrassa

Manix Mandiola wird Mallorcas Fußballclub Atlético Baleares auch in der kommenden Spielzeit trainieren. Das gab der Verein am Donnerstag (17.5.) bekannt. Der Baske rettete in der abgelaufenen Saison den Drittligisten vor dem Abstieg.

Vier Tage nach dem Saisonende hat Atlético Baleares für Klarheit auf der Trainerposition gesorgt. Der 60-Jährige hatte den Club im Februar als bereits dritter Trainer der Saison übernommen und von den Abstiegsplätzen zum direkten Klassenerhalt geführt.

In der kommenden Spielzeit will Atlético Baleares wieder oben angreifen. Dafür muss Sportdirektor Patrick Messow einige Spieler verpflichten, denn bislang sind nur sieben Abgänge bekannt. Nach dem ehemaligen deutschen Nationalspieler Malik Fathi hat auch ein weiterer Deutscher sein Karriereende verkündet. Marcel Ndjeng hört mit 36 Jahren auf. Damit bleibt dem Team mit Torhüter Carl Klaus nur noch ein deutscher Spieler. /rp