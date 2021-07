Sie schwitzen gerade am Sonntagnachmittag und halten die Hitze kaum aus? Dann warten Sie mal den Montag ab. Dann wird es nochmal einen Zacken heißer. Mit 39 Grad erreicht die Hitzewelle auf Mallorca ihren Höhepunkt. Zum Glück ist es auch das Ende des extremen Glutofens. Ab Dienstag soll es wieder etwas erträglicher werden.

Mit Ausnahme von Sóller, wo die Temperaturen in der Nacht auf 19 Grad sinken, erwartet Mallorca von Sonntag auf Montag eine Tropennacht. In Palma de Mallorca liegen die Mindestwerte bei kuschligen 23 Grad.

Die Warnstufen vom spanischen Wetterdienst Aemet beginnen Montagmittag um 12 Uhr und gelten bis 18 Uhr. In der Inselmitte gilt Warnstufe Orange, dort sind bis zu 39 Grad möglich. Im Norden und Süden gilt Warnstufe Gelb mit Höchstwerten von 38 Grad. Der heißeste Zeitpunkt wird gegen 15 Uhr erwartet.

Im Süden der Insel bleiben die Temperaturen im Vergleich fast schon mild. 33 Grad werden es in Palma de Mallorca, nur 30 Grad laut Aemet in Andratx. Auf fast der ganzen Insel herrscht wegen der Hitze eine extreme Waldbrandgefahr. Passen Sie beim Grillen also auf!

Immerhin ziehen ein paar Wolken am Himmel entlang. Es kann zu trockenen Hitzegewittern kommen. In der Nacht weht der Wind in den Bergen etwas zügiger. Beim Bad im Meer können Sie sich auf 25 Grad Wassertemperatur an der Playa de Muro und 27 Grad an der Playa de Palma einstellen. Die Nacht soll kühler werden, die Temperaturen sinken fast überall unter die 20-Grad-Marke, die für die Bezeichnung Tropennacht herangezogen wird.

Für den Dienstag sagt Aemet einen "außergewöhnlichen" Temperatursturz hervor. Bis zu 10 Grad weniger werden es. In der Inselmitte wird vielleicht noch die 30-Grad-Marke erreicht. An den Küsten ist das unwahrscheinlich. Wieder gibt es bewölkte Phasen mit geringer Regenwahrscheinlichkeit.

Im weiteren Wochenverlauf soll das Wetter konstant bleiben. Um die 30 Grad, Sonne und Wolken im Wechsel sind dann zu erwarten. Für den Donnerstag sagt Aemet derzeit eine erhöhte Regenwahrscheinlichkeit voraus. /rp