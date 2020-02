Autovermieter Sixt sucht Mitarbeiter auf Mallorca

Der Autovermieter Sixt sucht auf Mallorca 40 neue Mitarbeiter. Bei den Bewerbungsgesprächen und der Vorauswahl hilft die Jobförderung der Stadt Palma (Palma Activa) am Mittwoch (19.2.). Gesucht werden Mitarbeiter in der Vermietung (25), bei der Annahme von Reservierungen (10) und in der Verwaltung (5).



Das Rathaus Palma de Mallorca fördert die Vermittlung zwischen Arbeitgebern und Jobsuchenden, indem es über Palma Activa Räumlichkeiten und Ressourcen zur Verfügung stellt. Wer sich bei dem Autovermieter für einen Job auf Mallorca bewerben möchte, kann sich bei PalmaActiva unter diesem Link voranmelden.





??Atenció! Nova jornada de selecció de personal a PalmaActiva. Sixt Rent a Car necessita incorporar 40 persones: agents de reserves, personal d'atenció telefònica i administratius/ves.

?? 19 de febrer

?? PalmaActiva

?? 19 de febrer

?? PalmaActiva

Inscripcions-> https://t.co/QIELPUnUh7 pic.twitter.com/ylpqOui097