Das sind die gesetzlichen Feiertage auf Mallorca 2020

Die gesetzlichen Feiertage auf Mallorca und den anderen Balearen-Inseln im Jahr 2020 stehen fest. Die balearische Landesregierung hat am Freitag (17.5.) zwölf Termine festgelegt.

Hinzu kommen dann noch zwei weitere Termine, die die Kommunen bestimmen dürfen. Der Entscheidung der Landesregierung sind Gespräche mit Vertretern von Gewerkschaften und Arbeitgebern vorausgegangen.



Die gesetzlichen Feiertage auf Mallorca 2020 sind:

1. Januar, Neujahr (Mittwoch)

6. Januar, Dreikönig (Montag)

9. April, Gründonnerstag

10. April, Karfreitag

13. April, Ostermontag

1. Mai, Tag der Arbeit (Freitag)

15. August, Mariä Himmelfahrt (Samstag)

12. Oktober, spanischer Nationalfeiertag (Montag)

7. Dezember, spanischer Verfassungstag (wird am Montag gefeiert, weil der 6. Dezember auf einen Sonntag fällt)

8. Dezember,: Mariä Empfängnis (Dienstag)

25. Dezember, 1. Weihnachtsfeiertag (Freitag)

26. Dezember, 2. Weihnachtsfeiertag (Samstag)

An den gesetzlichen Feiertagen bleiben Behörden und Geschäfte geschlossen. Ausnahmen gelten in Tourismuszonen sowie an verkaufsoffenen Sonn- und Feiertagen, die aber noch festgelegt werden müssen. /ff