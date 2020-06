Das sind die Feiertage auf Mallorca im Jahr 2021

Wer auf Mallorca arbeitete, hat das Recht auf 14 Feiertage. Darunter fallen zwölf gesetzliche Feiertage und zwei kommunale. Fällt einer dieser Tage auf einen Sonntag, sucht die Landesregierung ein alternatives Datum. Nun stehen die gesetzlichen Feiertage für das Jahr 2021 fest. Zwei Mal haben die meisten Arbeitnehmer Pech.



Freitag, 1. Januar, Neujahr

Mittwoch, 6. Januar, Heilige Drei Könige

Montag, 1. März, Tag der Balearen

1. April, Gründonnerstag

2. April, Karfreitag

5. April, Ostermontag

Samstag, 1. Mai, Tag der Arbeit

Dienstag, 12. Oktober, Nationalfeiertag

Montag, 1. November, Allerheiligen

Montag, 6. Dezember, spanischer Verfassungstag

Mittwoch, 8. Dezember, Mariä Empfängnis

Samstag, 25. Dezember, Erster Weihnachtsfeiertag

Der Tag der Arbeit und der erste Weihnachtsfeiertag fallen auf einen Samstag. Da samstags im Gegensatz zum Sonntag viele Leute arbeiten, wird die Landesregierung wohl keinen Ersatztermin suchen.

An den gesetzlichen Feiertagen bleiben Behörden und Geschäfte geschlossen. Ausnahmen gelten in Tourismuszonen sowie an verkaufsoffenen Sonn- und Feiertagen, die aber noch festgelegt werden müssen. /rp