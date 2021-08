Santanyí im Südosten von Mallorca wird der Standort für die dann modernste Feuerwache der Insel. Das Gebäude soll Vorbildcharakter für die künftigen Neubauten auf der Insel haben, wie bei der offiziellen Vorstellung des Projekts am Donnerstag (5.8.) betont wurde, bei der auch die Präsidentin des Inselrats, Catalina Cladera, anwesend war. Die Bürgermeisterin von Santanyí, María Pons, sprach von einer bereits "historischen Forderung" der Gemeinde sowie der Nachbarorte nach einer eigenen Feuerwache. Bisher mussten im Notfall die Einsatzkräfte immer aus Felanitx oder Llucmajor anrücken.

Die neue Feuerwache wird in Sachen Architektur, Energieeffizienz und auch Ausstattung den bisherigen Wachen überlegen sein. Zusätzlich ist ein Turm zu Übungszwecken geplant, der der Aus- und Weiterbildung der Feuerwehrleute dienen soll. Darüber hinaus soll es ein Entseuchungs-Areal geben, das das Personal zu Pandemiezeiten für die Desinfektion nutzen kann. Außerdem können dort schädliche und gefährliche Stoffe und Materialien behandelt werden.

Die Arbeiten für die dann neunte Feuerwache des Inselrats auf Mallorca sollen 2022 beginnen. Geplant ist derzeit, dass vier Feuerwehrleute am Standort Santanyí Dienst tun. Genauso viele Fahrzeuge sollen dann zur Verfügung stehen.

Catalina Cladera erklärte, dass der Inselrat die Feuerwehr auf Mallorca in den kommenden Monaten deutlich verstärken will. So seien 32 neue Stellen ausgeschrieben worden, die größte Ausschreibung der vergangenen 15 Jahre. Zusätzlich sollen weitere Investitionen in die Infrastruktur fließen. So soll Ende des Jahres das Projekt stehen für einen Umzug der Hauptwache in einen neuen Sitz in Marratxí. Auch geplant ist eine komplette Renovierung der Wache in Manacor. /jk