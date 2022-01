Der Mallorca-Resident und Mann von Daniela Katzenberger, Lucas Cordalis, kann ab Freitag (21.1.) nicht wie geplant bei der RTL-Show "Dschungelcamp" mitmachen, da er sich mit dem Coronavirus infiziert hat. Das hat der Sender am Dienstag (18.1.) bekannt gegeben. So soll bei der Einreise nach Südafrika ein PCR-Test bei Cordalis positiv ausgefallen sein. Cordalis habe keinerlei Symptome, befinde sich derzeit in Selbstisolation und werde engmaschig betreut.

Witwe von Willi Herren springt ein Statt, wie geplant, zwölf werden nun zum Start elf Stars in das Dschungelcamp einziehen. Ob der 54-jährige Mallorca-Resident zu einem späteren Zeitpunkt noch ins Camp nachzieht, ist derzeit noch unklar. Bereits am Samstag (15.1.) musste das Reality-Sternchen Christin Okpara den Dschungel verlassen. Die 25-Jährige wird verdächtigt, gegenüber dem Produktionsteam Falschaussagen bezüglich ihres Impfstatuses gemacht zu haben. Als Ersatzkandidatin für Okpara springt die Witwe des Ballermann-Sängers Willi Herren, Jasmin Herren, ein. Die Show mit dem offiziellen Titel »Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!« wird am 21. Januar starten. Es ist die 15. Staffel der Realityshow, die dieses Jahr coronabedingt in Südafrika stattfnden wird und nicht wie früher in Australien.