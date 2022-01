Wahl-Mallorquiner Lucas Cordalis nimmt an der diesjährigen Ausgabe des Dschungelcamp teil. Vorsichtshalber hat ihm seine Frau Daniela Katzenberger ein paar Regeln mit auf den Weg gegeben, die der Sohn des ersten Dschungelkönigs 2004, Costa Cordalis, bei seinem Auftritt in Südafrika zu befolgen hat:

Kein Sex-Talk : Lucas darf nichts über das Liebesleben berichten. Katzenberger verrät aber auch: "Eigentlich ist Lucas ein ganz schüchterner."

: Lucas darf nichts über das Liebesleben berichten. Katzenberger verrät aber auch: "Eigentlich ist Lucas ein ganz schüchterner." Nix Lebendiges : Ekeliges Essen wird sich nicht vermeiden lassen, doch lebendige Tiere soll er dann doch nicht verspeisen. Cordalis revanchiert sich mit einem Seitenhieb: "Meine Frau hat mich schon seit sieben Jahren vorbereitet. Jedes Mal, wenn die kocht, ist es mindestens genau so hart wie eine Dschungelprüfung ."

: Ekeliges Essen wird sich nicht vermeiden lassen, doch lebendige Tiere soll er dann doch nicht verspeisen. Cordalis revanchiert sich mit einem Seitenhieb: "Meine Frau hat mich schon seit sieben Jahren vorbereitet. Jedes Mal, wenn die kocht, ist es ." Gewinnen: Neben Lucas' Vater Costa war auch Katzenbergers Schwester Jenny Frankhauser Dschungelkönigin. Da sei es das Mindeste, dass auch Lucas Cordalis die Tradition fortführt und mit einem Krönchen zurück nach Mallorca kommt. "Sonst lass ich ihn nicht mehr rein."

Corona-Lage in Südafrika deutlich besser

Das Dschungelcamp beginnt am 21. Januar. Neben Cordalis nehmen unter anderem der Modedesigner Harald Glööckler und die Schauspielerin Tina Ruland teil. Befürchtungen, die Dschungelshow könnte erneut in einem Container bei Köln Zuflucht finden oder gar ausfallen, sind weitgehend zerstreut.

Denn in Südafrika hat sich die Corona-Lage inzwischen deutlich gebessert. Nachdem am Kap die von Omikron getriebene vierte Infektionswelle Mitte Dezember ihren Höhepunkt erreicht hatte, strich die Regierung in Pretoria kurz vor Silvester die meisten Corona-Restriktionen. Südafrika entwickelt sich nach Streichung der meisten Reisebeschränkungen wieder als gefragtes Ziel für Touristen.

Ekelproben im Blyde River Canyon

Das ins Auge gefasste sogenannte Dschungelcamp befindet sich nahe einer der schönsten Routen auf dem Weg zum Krüger-Nationalpark: dem Blyde River Canyon. In Vor-Corona-Zeiten wimmelte es hier nur so von Touristen aus aller Welt. Urlauber von außerhalb Afrikas bringen der Branche mit ihren rund 1,5 Millionen direkten und indirekten Jobs nach Schätzungen jährlich umgerechnet 4,7 Milliarden Euro ein.

Die 15. Dschungelcamp-Staffel wird in der spektakulären Savannenlandschaft nahe dem Canyon gedreht. Da gibt es jede Menge schöner und auch gefährlicher Tiere und Landschaften für Mut- und Ekelproben aller Art - aber überhaupt keinen Dschungel. Das wird den Spaß der Fans, die den Kandidaten beim Verspeisen von Schweinesperma oder Innereien zugucken, aber gewiss nicht trüben.

Und: Südafrika bietet den Machern der Show neue dramaturgische Möglichkeiten: Die Zeitverschiebung zu Deutschland beträgt gerade einmal eine Stunde. Die Lebensbeichten am Lagerfeuer könnten also auch live passieren. / mit dpa