Vor allem für langjährige Fans des RTL-Gesangsformats „Deutschland sucht den Superstar“ war es die Nachricht aller Nachrichten: Mallorca-Freund Dieter Bohlen kehrt 2023 zur Jubiläumsstaffel in die Jury zurück. Es wird zugleich die letzte Staffel des Formats sein.

Die Konstante von "DSDS"

Insgesamt 18 Staffeln lang saß Bohlen, der einen Teil des Jahres im Südwesten der Insel verbringt, hinter dem Jurypult. Lediglich 2022 setzte er nach seinem Rauswurf durch RTL aus, Florian Silbereisen sprang ein. Damit war Bohlen die einzige wirkliche Konstante in der Talentshow, sozusagen das Aushängeschild der Sendung.

Kein Mitleid für die Kandidaten

Und egal, wer während all der Jahre neben ihm saß: Fast immer war es Bohlen, der am wenigsten Mitleid mit den Kandidaten hatte. Genau davon lebte das Format - von seiner Schlagfertigkeit und seinen vermeintlich lustigen, aber teils herabwürdigenden Sprüchen zum „Talent“ oder dem Aussehen der Teilnehmer.

Recall auf Mallorca

Die Quoten gaben Bohlen recht: Nach seinem Rauswurf funktionierte das Format nicht mehr. Nun also das Comeback. Wer es schafft, den „Poptitanen“ 2023 zu überzeugen, darf beim sogenannten „Recall“ seine zweite Heimat kennenlernen - zumindest kurz: Mallorca ist die erste Station der nächsten Auswahlrunde. Gedreht wird schon im Herbst 2022.

Von hier aus geht es in ein exotischeres, noch nicht bekannt gegebenes Land. Währenddessen bestätigte RTL auf Anfrage, dass auch Bohlens Schützling Pietro Lombardi, der Gewinner der 8. Staffel, mit ihm in der Jury sitzen wird. Die Teilnahme weiterer Mitglieder wurde bisher nicht offiziell bestätigt. Die "Bild"-Zeitung hatte vor Kurzem spekuliert, dass Bohlen auch Rapperin Shirin David gerne wieder in der Jury hätte.