Es hat gedauert, bis in der Nacht auf Neujahr das erste Baby auf den Balearen geboren wurde. Erst um 1.45 Uhr kam der kleine Romeo im Krankenhaus Can Misses auf Ibiza zur Welt. Der neue Balearenbürger, Sohn von italienischen Eltern, wog 3,65 Kilo und wurde auf natürliche Weise entbunden.

Auf Mallorca dauerte es noch länger, bis das erste Baby da war. Erst um 10.27 Uhr kam die kleine Valerie im Krankenhaus Son Llàtzer zur Welt. Ihre Eltern sind beide Kubaner. Das Mädchen wog 2,87 Kilo bei der Geburt. Im Krankenhaus von Manacor war es um 13.05 Uhr soweit, als die kleine Liana geboren wurde. Ihre Eltern stammen von Teneriffa und leben in Cala d'Or.

Valerie Ventura primer nadó nascut a Mallorca. A les 10:27 h. del matí ha nascut a l’Hospital Universitari Son Llàtzer amb un pes de 2.870 gr. Els seus pares Rosmery Navarro i Osney Bermúdez, són naturals de Cuba. pic.twitter.com/PxTUTG0h1x — Hospital Universitari Son Llàtzer (@SonLlatzer) 1 de enero de 2023

In anderen Regionen in Spanien dauerte es dieses Jahr nicht so lange mit den Geburten. Um Punkt 0 Uhr wurde in Madrid die kleine Iratxe geboren. Sie wog 3,72 Kilo. Nur drei Minuten später kamen zwei Babys in Andalusien zur Welt: Aarón in Málaga und Alejandro in Almería.