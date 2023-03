Als die als Bodybuilderin aus dem Vox-Format "Goodbye Deutschland" bekannte Auswanderin Caro Robens am Dienstagmorgen (7.3.) das Sat1 Frühstücksfernsehen schaute, wurde sie direkt hellhörig. In der Sendung wurde diskutiert, ob man auch ohne Kinder glücklich sein kann. "Das war das Erste, was ich an diesem Tag gesehen habe, und ich habe mich mega darüber aufgeregt, dass so etwas immer noch infrage gestellt wird", sagt sie gegenüber der MZ.

Für sie und ihren Mann Andreas sei schon immer klar gewesen, dass sie keine Kinder haben wollen. Schon als Caro Robens damals mit einer Freundin und den Baby-Puppen der beiden gespielt habe – ihre hieß übrigens Petra – sagte sie, dass sie niemals Kinder haben möchte. "An dieser Entscheidung habe ich auch noch keine Sekunde gezweifelt", so die Auswanderin.

"Caros Meinung zählt", scherzt ihr Mann Andreas Robens und schiebt hinterher: "Wir mussten das Thema nicht ausdiskutieren. Wir wollten beide keine Kinder."

Hunde als Ersatz?

Anfangs wurden die Robens noch häufig gefragt, ob sie keinen Nachwuchs bekommen wollten, und aus welchen Gründen. Auch die Frage, ob sie ihre Hunde als Ersatz für Kinder sehen, kam immer wieder. Einige Bekannte mutmaßten, dass dem Paar nur nichts fehlen würde, weil es ja gar nicht wüsste, wie toll es ist, Kinder zu haben. "Eigentlich geht das niemanden etwas an", findet Andreas Robens. Außenstehende sollten die Entscheidung, dass jemand keine Kinder will, einfach akzeptieren, fordert er. "Bevor wir schlechte Eltern sind, sagen wir uns doch lieber 'Das tun wir dem Kind nicht an'. Und auf dieses Gefühl von wegen 'Das kommt schon noch' konnte ich mich nie verlassen. Ich bin ein sehr rationaler Mensch", so Andreas Robens. Mittlerweile würden die meisten Freunde und Bekannte den Standpunkt des Paares bezüglich des Kinderthemas kennen.

Das sind die Gründe

Fragt man das Paar nach den Gründen, kommt die Antwort schnell: "Wir sind definitiv einfach zu egoistisch. Ich möchte mein Leben nicht umkrempeln und nur fürs Kind leben. Wir möchten unsere Träume verwirklichen – Karriere, Freizeit, Urlaub – und auch unsere Zweisamkeit behalten. Außerdem weiß ich auch nicht, ob ich mit gutem Gewissen Kinder in diese Welt setzen sollte", so die Bodybuilderin.

Entscheidung bereut?

Mittlerweile ist Caro Robens 43 Jahre, Andreas 56 Jahre alt. Werden sie die Entscheidung, keine Kinder bekommen zu haben, in ein paar Jahren bereuen? "Ich bin mir zu 99,9 Prozent sicher, dass ich sie nicht bereuen werde. Im Alter werden wir alleine sein, bla bla bla. Wann kümmern sich die Kinder denn noch um die alten Eltern? Oft wird nur aufs schnelle Erbe gehofft und dafür gibt es einen Besuch zum Geburtstag und zu Weihnachten. Oder aber man ist da, um die lieben kleinen Enkelchen zu behüten", findet die aus Wuppertal stammende gelernte Erzieherin.

Andreas Robens wiederum, der gelernter Elektroniker und Schlosser ist, fragt sich, was er bereuen soll? "Ich weiß ja gar nicht, was auf mich zugekommen wäre. Vielleicht hätte ich ein Monstrum in die Welt gesetzt. Man sollte seine Entscheidungen generell niemals bereuen", findet er.

Nichts gegen Kinder

Dass sie keine eigenen Kinder haben, bedeute nicht, dass die Auswanderer Kinder prinzipiell nicht ausstehen können. "Wir haben im Allgemeinen definitiv nichts gegen Kinder. Was wir beide aber absolut nicht mögen sind, sind ungezogene Kinder. Ein paar Freunde von uns haben Kinder, die mögen wir. Es ist auch schön, sie mal zu sehen, aber auch sehr schön, wenn man dann wieder alleine gehen kann", findet die Bodybuilderin. Ähnlich sieht es ihr Ehemann: "Ich habe Nichten und Neffen, zwei über 30-jährige Kindsköpfe", erzählt er uns. Generell behandle er Kinder immer wie Erwachsene. "Ich rede mit denen nicht in Kindersprache, sondern ganz normal."

Jeder soll selbst entscheiden

Beide Auswanderer wünschen sich, dass so mancher toleranter gegenüber Menschen ist, die keine Kinder wollen. "Kinderlose fragen Eltern ja auch nicht: Warum wolltet ihr Kinder? Warum habt ihr das gemacht?", ergänzt Caro Robens. Ihr Partner Andreas stimmt ihr zu: "Ich dachte immer, alle sind so aufgeklärt und tolerant. Dann sollte man auch Toleranz erfahren, wenn man keine Kinder will."

So haben die Fans abgestimmt

Und ihre Community auf Instagram. Wie sieht sie das Thema?

Wie die Robens sich kennengelernt haben und seit wann sie auf der Insel sind

Caro Robens ist seit März 2003 auf der Insel, ihr Mann Andreas Robens seit März 2010. Wie sich beide 2010 kennengelernt haben, lesen Sie hier. Das Kamerateam von Vox begleitet die beiden seit 2015. In Arenal eröffneten sie 2011 mit dem „Iron Gym" ihr erstes eigenes Fitnessstudio. Ihr ebenfalls in Arenal gelegenes Iron Diner wird aktuell von den Franchise-Nehmern Matthias Bender und Damaris Rosa betrieben. Zuletzt verkauften die Robens ihr Fitnessstudio, das "Esport Fitness" in Palmas Stadtteil Arxiduc. Dafür wollen sie sich seither auf ihr Grundgeschäft - ihr Fitnessstudio in Arenal - konzentrieren. Dort haben sie aktuell erneut Probleme mit von der Decke tropfendem Wasser. Gleichzeitig feilen die Unternehmer weiter an ihrer nächsten Idee. Ein Outdoor-Projekt namens Muscle Beach an der Playa de Palma ist weiter geplant.