Die aus dem Vox-Format "Goodbye Deutschland" bekannten Auswanderer Caro und Andreas Robens eröffnen ihr Lokal "Iron Diner" in Arenal am Samstag (26.3.) wieder. Nachdem sie sich mit ihren ehemaligen Franchisenehmern Kim und Ercan zerstritten hatten, sind nun Damaris Rosa und Matthias Bender am Start. Am Eröffnungstag, der zufälligerweise auch Caro Robens' Geburtstag ist, wird es Häppchen und Getränke aufs Haus geben.

Im MZ-Interview sagt Andreas Robens, dass sie "mega zufrieden" mit den neuen Franchisenehmern seien. "Die haben Vollgas gegeben. Sie sind mit Leib und Seele dabei." Es sei eine ganz andere Hausnummer als die letzten Franchisenehmer, die eigentlich nur ins Fernsehen hätten kommen wollen.

Im Mai 2021 hatten die TV-Auswanderer mit ihren damaligen Franchise-Unternehmern Kim und Ercan ein zweites "Iron Diner" in Cala Millor, in der ehemaligen "Fanetería" der Familie Büchner eröffnet. Schon am 1. August machten sie öffentlich, dass sie wieder aus dem Projekt ausgestiegen waren. Als Grund für den Ausstieg sagte das Auswanderer-Paar damals: "Wir vier hatten einfach sehr unterschiedliche Ansichten darüber, wie man ein Geschäft führt."

Caro Robens: "Iron Gym" in Arenal wird "aufgebrezelt"

Die TV-Auswanderer geben demnächst auch eines ihrer Fitnessstudios auf, das "Esport Fitness" in Palmas Stadtteil Arxiduc. Falls sich bis Ende März kein Käufer findet, wird das Studio, das im im Februar 2020 eröffnet wurde, voraussichtlich um den 20. April schließen. "Es hat die Corona-Zeit nicht überlebt", sagt Andreas Robens. Dafür würden sie sich jetzt auf ihr Grundgeschäft - ihr Fitnessstudio in Arenal - konzentrieren.

In Arenal eröffneten die Robens 2011 mit dem „Iron Gym" ihr erstes eigenes Fitnessstudio. "Wir brezeln jetzt das Iron Gym voll auf", sagt Caro Robens. Sie hätten neue Maschinen gekauft, den Aerobicraum zum Trainingsraum umgebaut. "Es ist sinnvoller, eines zu machen, statt sich auf zwei zu konzentrieren", fügt sie hinzu.

Im Moment seien nicht so viele Gäste da wie noch 2019, aber viel mehr als in den Vorjahren. "Wenn das so weitergeht, sollte das eine Bombensaison werden", stellt die Auswanderin fest. Allerdings werde Mallorca heuer auch teurer werden. Die beiden haben in ihrem Fitnessstudio schon die Preise angehoben: Eine Tageskarte kostet acht statt fünf Euro, die Woche kostet 30 statt 20 Euro.

Gleichzeitig feilen die Unternehmer aktuell schon an ihrer nächsten Idee. Ein Outdoor-Projekt ist in der Planung, wird in diesem Jahr aber wahrscheinlich noch nicht umgesetzt. Sie werden es nicht wie erst angedacht an einem Strand machen, sondern auf einer Terasse. Die Robens haben dafür auch bereits zwei mögliche Lokale im Auge. Sobald genaueres feststeht, werden Details bekannt gegeben. /sw/mwp