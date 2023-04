Wer wissen will, wie es der Auswanderer-Familie rund um Danni Büchner geht, erfährt am Freitag (21.4.) um 20.15 Uhr in einer neuen Mallorca-Folge von "Goodbye Deutschland" Neues aus dem Leben der sechsköpfigen Familie. Wir haben sie uns schon einmal angeschaut:

Die Fünffach-Mama Daniela Büchner feiert darin ihren 45. Geburtstag. In der Auswanderer-Familie ist es Tradition, dass jeder Geburtstag mit Kuchen und allem Drum und Dran gefeiert wird. Mit Mitte 40 sei Danni Büchner vom Oma-Sein noch weit entfernt, findet sie. Und gegen ein bisschen Botox zur Verjüngung hat sie auch nichts. Ihr Geburtstag stimmt die Auswanderin trotzdem auch nachdenklich. Wird sie irgendwann tatsächlich Oma werden? Bisher sieht es nicht so aus, als würde eines ihrer Kinder irgendwann Nachwuchs bekommen.

Jada Karabas: Abitur, Führerschein, Studium

Vor allem Tochter Jada Karabas spricht sich vor den Kameras gegen eigene Kinder aus. Sie will erst einmal ihr Abitur schaffen und dann Jura und Unternehmensführung studieren. In der Folge bereitet sie sich unter anderem auf eine Mathearbeit vor.

Zudem schaut sie sich mit ihrer Mutter die Balearenuniversität UIB und das Studentenwohnheim dort an. Es wäre der worst case für Danni, wenn es Jada dort nicht gefallen würde und sie zum Studieren aufs Festland ziehen würde.

Peinlich berührt

Der angehenden Studentin ist es peinlich, dass sie mit ihrer Mutter über das UIB-Gelände streift. "Es ist doch kein Kindergarten, sondern die Uni", findet sie. Angst habe sie nicht, erzählt sie zunächst vor den Kameras. Wenn es nach ihr geht, könnte es schon am nächsten Tag losgehen.

Als eine deutsch sprechende Professorin das Mutter-Tochter-Gespann über das Gelände führt und beide wenig später die kleinen Zimmer des Wohnheims sehen, wird Jada Karabas doch anders. Dort sieht sie sich nicht. Die Stimmung ist am Boden.

Und als wäre das alles noch nicht genug, muss Jada auch die Führerscheinprüfung ablegen. Da sie erst sieben praktische Fahrstunden hatte, übt sie mit ihren Geschwistern auf dem Gelände des Hauses der Familie.

Vor allem ihr Burder Volkan bleibt geduldig - ganz im Gegensatz zu Joelina, die vom Beifahrersitz aus eher panisch schreit. Das Gefühl, dass sich ihre Kinder gegenseitig etwas beibringen, sei für Danni Büchner, "unbeschreiblich".

Joelina Karabas: Lieber kein Saisonjob

Auch um ihre älteste Tochter Joelina macht sich die Familienmutter Sorgen. Joelina schwanke sehr bezüglich der Vorstellungen, was sie beruflich machen möchte. Doch nur Social Media oder lieber ein Saisonjob in der Gastro? Wenn es nach Büchner ginge, sollte sie sich vielmehr nach einem Ganzjahresjob umsehen. Tochter Joelina gehe zwar zu Vorstellungsgesprächen, ihre Motivation und ihr Ehrgeiz seien aber zu gering, findet ihre Mutter.

Volkan Karabas: Jeden Tag nach Palma und zurück

Bei Sohn Volkan, der in den sozialen Netzwerken weniger präsent ist und sich auch vor der Kamera eher selten zeigt, sei es anders: Er fährt jeden Tag 60 Kilometer nach Palma und wieder zurück, um in der Balearenhauptstadt in einem Call-Center zu arbeiten. Das Pendeln mache ihm nichts aus.

Diego Armani und Jenna Soraya: "Kleinjens" und sensibles Mädchen

Und dann sind da noch die zwei Nesthäkchen der Familie: die Zwillinge Diego Armani und Jenna Soraya. Während Diego Armani Katalanisch lernt, immer "on fire" ist und auch gerne mal provoziert, ist Jenna Soraya die sensiblere von beiden.

Als sich die Familie etwa alte Folgen von "Goodbye Deutschland" aus dem Jahr 2017 anschaut, um sich an den Vater der Zwillinge, Jens Büchner, zu erinnern, fängt Jenna Soraya an zu weinen. "Ich vermisse Papa", sagt sie zu ihrer Mama und flüchtet sich in deren Arme.

Erinnerung an Jens Büchner

Auf den Aufnahmen sieht man unter anderem die Eröffnung der Faneteria in Cala Millor. "2018 war das schlimmste Jahr", erinnert sich Danni Büchner. Nur wenige Monate nach der Eröffnung des Lokals starb Jens Büchner im November desselben Jahres an Krebs. Die Zwillinge waren damals gerade einmal zweieinhalb Jahre, erinnern sich daher kaum an ihren Vater.

Am Ende verdrückt auch Danni Büchner vor der Kamera die ein oder andere Träne. Sie sei stolz darauf, dass sie ihren Kindern das Leben, was sie haben, ermöglichen kann und alle derzeit noch unter einem Dach leben.

So wurde Danni Büchner auf Mallorca bekannt

Danni Büchner ist an der Seite von Jens Büchner durch das Auswandererformat bekannt geworden. Sie lebt seit 2015 mit ihren fünf Kindern im Osten der Insel. Im November 2018 verstarb ihr Mann Jens Büchner im Krankenhaus Son Espases in Palma an Lungenkrebs. Seit dem Tod ihres Mannes zieht Danni Büchner die gemeinsamen Zwillinge sowie ihre drei älteren Kinder alleine groß. Zuletzt war sie Anfang März in der Sat.1-Sendung "Volles Haus" zu sehen. In dem Format ziehen vier Prominente für einen Tag und eine Übernachtung bei einer Familie ein.