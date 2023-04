Am Freitag (21.4.) läuft um 20.15 Uhr auf Vox eine neue Folge des Auswanderer-Formats "Goodbye Deutschland" mit Danni Büchner. Die fünffache Mutter hat darin etwas zu feiern: den Start in ein neues Lebensjahr. Anlässlich ihres Geburtstags haben ihr Kinder eine Überraschung vorbereitet. Dabei hat Büchner eigentlich gar keine Lust, ihr neues Alter zu feiern.

Und dann ist da noch ihre Tochter Jada Karabas, die nach dem Abitur Jura studieren will, wenn es nach ihr geht, in Madrid. Ihre Mutter allerdings hätte gerne, dass sie auf der Insel bleibt und in Palma studiert. Dort schauen sich Mutter und Tochter die Uni und das Wohnheim an. Mama Danni Büchner versucht ihre Tochter zu überzeugen, doch der Besuch läuft nicht wie geplant.

"Die Studienwahl kam daher, weil ich schon immer den Wunsch hatte, Menschen helfen zu wollen und man als Juristin Menschen in schwierigen Situationen helfen kann. Außerdem diskutiere ich gerne, vor allem mit Mama und insbesondere wenn ich recht habe", sagte Jada Karabas vor einigen Monaten gegenüber der BILD.

Ihre Mutter Daniela Büchner ist an der Seite von Jens Büchner durch das Vox-Auswandererformat "Goodbye Deutschland" bekannt geworden. Sie lebt seit 2015 mit ihren fünf Kindern im Osten der Insel. Im November 2018 verstarb ihr Mann Jens Büchner im Krankenhaus Son Espases in Palma an Lungenkrebs. Seit dem Tod ihres Mannes zieht Danni Büchner die gemeinsamen nun fünfjährigen Zwillinge sowie ihre drei älteren Kinder alleine groß. Zuletzt war sie Anfang März in der Sat.1-Sendung "Volles Haus" zu sehen. In dem Format ziehen vier Prominente für einen Tag und eine Übernachtung bei einer Familie ein.

Weitere Folge im Anschluss

Im Anschluss an die Folge mit den Büchners läuft um 21.15 Uhr eine weitere neue Folge des Auswanderer-Formats. Darin begleitet das Kamerateam Oksana und Daniel Kolenitchenko in Las Vegas. "Nach vier abenteuerlichen Jahren, die die Familie fast zum Fall gebracht haben, wollen sie jetzt endlich abschalten. Doch schnell wird klar, dass das nicht so einfach ist. Oksanas Vergangenheit und Sorge um ihre Gesundheit holt sie schnell ein. Auch Daniel hat Schwierigkeiten, die Arbeit ruhen zu lassen. Rückt der Familienurlaub sie noch näher zusammen oder zweifeln sie sogar an ihrer Auswanderung?", heißt es in der Programmbeschreibung.