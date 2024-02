Noch im Frühjahr 2024 will "Goodbye Deutschland"-Auswanderer Steff Jerkel seine neue Bar "Sharky's" in Cala Ratjada eröffnen. Bereits im vergangenen Jahr begann er mit den Umbauarbeiten, immer wieder stockten die Arbeiten, unter anderem auch aufgrund der Unzuverlässigkeit der Handwerker.

Nun scheint es ein wenig besser zu laufen. Auf Instagram zeigte der TV-Auswanderer die Fortschritte in seinem neuen Lokal. Im Außenbereich ist bereits einiges fast fertiggestellt. Unter anderem hat Jerkel im Hof mehrere Lounges bauen lassen. Auch eine Außenbar ist bereits fertig, wo eine Cocktailecke entstehen soll.

Im Innenbereich sind die Renovierungsarbeiten noch nicht ganz so fortgeschritten, aber auch hier kann man sich ein Bild davon machen, wie es einmal aussehen soll. Er erklärt beispielsweise, dass die Arbeitsflächen der Barbereiche aus Bambus sind. Auch einige Geräte seien schon geliefert worden.

"Eine Meisteraufgabe"

Ansonsten kämpft der Auswanderer immer noch mit den Zuständen in dem Lokal. Die Vormieter hätten Löcher in die Abflussleitungen gebohrt, erklärt er gegenüber der MZ. "Wir reißen gerade den ganzen Laden auf. Es ist eine Meisteraufgabe. Stressig", so das Fazit.

Jerkel wird das großräumige Lokal in der Avenida Agulla auf Höhe der Hausnummer 92 mit seiner Geschäftspartnerin Helena Wachholz betreiben, die in Deutschland bereits eine Kneipe hatte. Die Familienmutter ist schon seit Jahren ein großer "Goodbye Deutschland"-Fan und hat Jahrzehnte lang Fußball gespielt, das passt also gut zur Sportsbar, die sie mit Jerkel eröffnen will. Einen genauen Termin für die Eröffnung gibt es noch nicht, allerdings suchen die beiden Betreiber jetzt schon Personal. Nach der Eröffnung soll das Lokal in dem deutsch geprägten Urlaubsort ganzjährig geöffnet sein, wie Jerkel kürzlich gegenüber der MZ erklärte.

Das ist Steff Jerkel

Der gebürtige Hamburger Jerkel und seine Ex-Partnerin Peggy Jerofke lernten sich 1998 in Arenal kennen. 2008 zogen sie gemeinsam nach Mallorca. Die Fans von "Goodbye Deutschland" konnten dann miterleben, wie das Paar im Laufe der Zeit mehrere gastronomische Betriebe in Cala Ratjada eröffnete, rentabel betrieb und später wieder verkaufte. Im März 2018 wurde Tochter Josephine geboren. Im Mai 2021 eröffneten die Auswanderer an der Promenade von Cala Ratjada das "Tiki Beach". Seit Ende des Jahres 2022 sind Jerkel und Jerofke getrennt. Während Jerofke das "Tiki Beach" seither alleine führt, bereitet Jerkel ein neues Lokal, das "Sharky's" auf die Eröffnung 2024 vor. Zudem war Jerkel zuletzt beim Reality-Format "Das große Promi-Büßen" zu sehen. /pss