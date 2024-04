Nachdem ihr Vermieter im Februar 2024 angekündigt hatte, die Miete von 1.800 Euro auf 3.500 Euro zu erhöhen, hatten sich die Robens kurzerhand auf die Suche nach einem Eigenheim gemacht. Am Montag (22.4.) waren die Bodybuilder noch im Rahmen der Umgestaltung ihres Ess-Wohnzimmers beim Vox-Format "Die Dekoprofis" zu sehen. Nun haben Caro und Andreas der MZ verraten, dass sie in der Zwischenzeit eine neue Bleibe zum Kaufen gefunden haben, ihr erstes Eigenheim.

"Es liegt mal wieder in der Gemeinde Llucmajor und hat 300 Quadratmeter Wohnfläche. Zu der Landvilla mit 2.000 Quadratmeter großem Grundstück gehört auch ein Pool-Areal und eine Sonnenterrasse, inklusive Wegen mit romantischer Beleuchtung", so Caro Robens zur MZ. Zudem gebe es zwei Ankleidezimmer. "Eines für Andreas, eines für mich", erklärt die Auswanderin. In dem Haus mit insgesamt sieben Schlafzimmern befinden sich auch zwei Gästeappartements.

Wenn das erste Haus gleich ein Treffer ist

Besichtigt hatten die Auswanderer die Immobilie schon im Januar. "Es war das erste Haus, was wir uns angeschaut haben. Wir haben es übers Internet gefunden", so die gelernte Erzieherin weiter. Ihr Eigenheim stehe dem Mietshaus mit Pool und Meerblick in der Gemeinde Llucmajor, in der die Robens zuletzt gewohnt haben, in nichts nach. "Wir haben zwar nur aus der ersten Etage Meerblick, das Haus hat aber Charakter und ist etwas älter, wie wir", so Robens. Da das Grundstück und Haus im Herrenhausstil schon in die Jahre gekommen sei, gab es vor dem Einzug am 18. April noch viel zu renovieren. Noch immer gebe es einiges zu tun: "Solarplatten, Spabereich, Dekoration und viele Kleinigkeiten", so Caro Robens.

Auf die Frage, wie es sich anfühlt, nicht mehr den hiesigen Mietpreisen ausgeliefert zu sein und stattdessen ein eigenes Zuhause abzubezahlen, sagte die Auswanderin: "Es fühlt sich toll an und es ist auch ein sehr beruhigendes Gefühl. Es macht um einiges mehr Spaß, dass man nun jeden Nagel für sich selber in die Wand schlägt."

Sowohl die Rheinländerin als auch der gelernte Elektroniker und Schlosser hatten in Deutschland bereits Eigentumswohnungen. "Ein Haus hatten wir noch nie. Und eines gemeinsam schon gleich gar nicht", betonte Caro Robens.

Acht Umzüge in vierzehn Jahren

Für die Robens war der letzte Umzug in ihr Eigenheim bereits der achte in vierzehn Jahren. "Bevor wir in das Mietshaus in Llucmajor und jetzt in unser Eigenheim gezogen sind, hatten wir eine Wohnung in Puig de Ros, davor ein Haus in Badia Blava, davor eines in Son Ferriol, davor eine Wohnung in Sa Torre", so Caro Robens. Auch auf einer Finca in Llucmajor und in einer Wohnung in Arenal habe das Paar zwischenzeitlich gelebt.

Ein paar Fakten über die Robens

Caro Robens ist seit März 2003 auf Mallorca, Andreas Robens seit März 2010. 2010 lernten sich beide kennen. Das Kamerateam von Vox begleitet die Robens seit 2015. In Arenal eröffneten sie 2011 mit dem „Iron Gym" ihr erstes eigenes Fitnessstudio, das auch nach wie vor geöffnet ist. Ihr Iron Diner in Arenal, das zuletzt Franchisenehmer der Robens betrieben hatten, hat mittlerweile einen neuen Pächter. Das Paar war zuletzt in einer Wiederholungsfolge von "Goodbye Deutschland" aus dem Jahr 2020 und zudem bei einer Sonderfolge des Vox-Formats "Die Dekoprofis" zu sehen.