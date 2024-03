Vor einem Jahr war in einer "Goodbye Deutschland"-Folge noch zu sehen, wie sich Familienmutter Danni Büchner auch Sorgen um die berufliche Zukunft ihrer ältesten Tochter Joelina Karabas machte. Nun hat Karabas, die zuvor in der Gastronomie und als Influencerin gearbeitet hatte, endlich ihren Traumjob gefunden. Auf Instagram gewährt sie ihren Fans immer wieder Einblicke in ihren Alltag auf Mallorca. Wer gut aufgepasst hat, dem dürfte es schon aufgefallen sein: In den vergangenen Monaten hat Joelina Karabas immer wieder Fotos in Stewardess-Uniform gepostet.

Anfang der Woche hat sie nun berichtet, dass ihre Ausbildung zur Flugbegleiterin abgeschlossen ist und der Öffentlichkeit auch erzählt, warum sie glaubt, nun endlich den passenden Job für sie gefunden zu haben.

"Ich habt mich so so oft gefragt, wie es mit meiner Ausbildung weiterging und ob ich bestanden habe.... Ja, habe ich. 2,5 Monate hartes Lernen haben sich ausgezahlt. Ich bin sehr stolz auf mich und habe endlich das gefunden, was mir zu 100 Prozent Spaß macht. Wer weiß, vielleicht sehe ich den ein oder anderen Mal auf einem Flug", schrieb die 25-Jährige in dem sozialen Netzwerk Instagram in einer Story.

Stolze Mutter

Joelina Karabas, die zuletzt bei "Forsthaus Rampensau" ihre Reality-TV-Karriere gestartet hatte, ist nicht die einzige, die stolz ist. Auch ihre Mutter Danni Büchner meldete sich prompt zu Wort. "Bin so unfassbar stolz auf dich, Joelina. Du hast so viel Gegenwind bekommen, aber hast dich nie von deinem Weg abbringen lassen. Wünsche mir, dass die Menschen, die dich hier kritisiert haben, mal einen Flug mit dir genießen dürfen", lauteten ihre Worte.

Danke an die Community

Zunächst bedankte sich Joelina Karabas bei ihrer Community für die "ganzen lieben Nachrichten". "Ich freue mich umso mehr, dass ihr euch für mich quasi mit freut. Glaubt mir, das ist, glaube ich, der Job, wonach ich immer gesucht hab, hab ihn aber irgendwie nicht gefunden. Letztes Jahr habe ich ihn durch Zufall gefunden, habe mich dort angemeldet und hab's durchgezogen", so Karabas.

Viele Fans wollten wissen, bei welcher Airline sie arbeite. "Es ist hier in Spanien ein bisschen anders als in Deutschland. Man kann sich bei den Airlines direkt bewerben, ich habe aber einen Kurs bei einer richtigen Flugschule gemacht. Da wurde alles gezeigt, von A bis Z", so Karabas. Sie sei mitten im Bewerbungsprozess und guter Dinge, dass sie die Airline finden werde, die zu ihr passe.

Die älteste Tochter von Danni Büchner

Joelina Karabas ist die älteste Tochter von Fünffachmutter Danni Büchner. Ihre Geschwister sind Volkan und Jada Karabas. Ihr Vater, Yılmaz Karabaş, starb bereits 2009. Die Zwillinge Diego Armani und Jenna Soraya, deren Vater Jens Büchner ist, sind Halbgeschwister von Joelina Karabas.

Deren Mutter, Danni Büchner, ist an der Seite von Jens Büchner durch das Auswandererformat "Goodbye Deutschland" bekannt geworden. Die Familie lebt seit 2015 im Osten der Insel. Im November 2018 verstarb Danni Büchners Mann Jens Büchner im Krankenhaus Son Espases in Palma an Lungenkrebs. Seither zieht Danni Büchner die gemeinsamen Zwillinge sowie ihre drei älteren Kinder alleine groß.

Joelina Karabas, die sich auf Instagram immer wieder für Bodypositivity einsetzt, war zusammen mit ihrer Schwester Jada Karabas zuletzt in dem Reality-TV-Format "Forsthaus Rampensau" zu sehen. Familienmutter Danni Büchner ist derzeit bei der Amazon-Prime-Produktion "The 50" zu sehen. Bei "Goodbye Deutschland" wird die Familie vorerst nicht mehr zu sehen sein, wie Ende Februar bekannt geworden war.