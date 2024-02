Sie ist eine der bekanntesten TV-Auswanderinnen, dank "Goodbye Deutschland". Nun wird Danni Büchner bald nicht mehr in dem Format zu sehen sein. Bei einem Frage-Antwort-Spiel auf Instagram fragte am Mittwoch (29.2.) eine Follower "Wann sehen wir euch wieder bei Goodbye Deutschland?".

"Leider wird man uns in Zukunft nicht mehr bei Goodbye Deutschland sehen. Manchmal muss man im Leben Veränderungen angehen. Wir freuen uns über die tollen vergangenen Jahre, und es wird auch immer ein Teil von uns bleiben. Es ist ein Abschied, vielleicht nicht für immer, aber vorerst. Eventuell erzähle ich euch bald mehr dazu, warum, weshalb und wie!", lautete die Antwort der Fünffachmutter auf die Frage.

Ein Fan antwortete prompt: "Da müssen sich viele missgünstige Leute ein neues Hobby suchen, wenn sie sich bei GBD in den Kommentaren nicht mehr über die Büchner und ihre Kids auskotzen können. Gute Entscheidung, denn bis zur Ausstrahlung hatte euch das Leben längst überholt. Wenn man eine Tür schließt, öffnet sich auch eine neue." Die TV-Auswanderin kommentierte das nur mit "So ist es!" und versprach "Ganz bald erfahrt ihr mehr".

Keine Lust mehr auf Shitstorms?

Viele der TV-Auswanderer, auch Danni Büchner, müssen sich immer wieder mit gehässigen oder abwertenden Kommentaren einiger Nutzer herumschlagen. War ihr das zu viel?

Noch hat sie sich nicht dazu geäußert. Am Donnerstag (29.2.) bedankte sie sich lediglich bei ihren Followern für die Reaktionen auf die Neuigkeit. "Ich finde eure ganzen Reaktionen zu meinem Goodbye-Deutschland-Aus gestern zuckersüß." Irgendwann müsse man mutig genug sein, um zu sagen 'Okay, ich versuche jetzt einmal andere Wege zu gehen', sagte sie weiter. Dem Sender Vox und der Produktionsfirma sei sie für viele Dinge dankbar. "Es waren tolle Jahre, es waren anstrengende Jahre, es waren Jahre, in denen ich viel erlebt habe, viel erfahren durfte", so Büchners Worte.

Vorfreude auf die Zukunft

Trotz der Dankbarkeit freue sie sich auch auf ihre Zukunft und versprach ihren Fans: "Irgendwann demnächst, also in diesem Jahr, werde ich euch mehr darüber erzählen. Ich weiß das natürlich auch sehr zu schätzen, dass viele uns gerne im TV gesehen zu haben, aber glaubt mir, dieses Gesicht, diese Zickerei, diese laute Familie wird bestimmt irgendwann und irgendwo wieder zu sehen sein", so die Mallorca-Auswanderin weiter.

Das sagt der Sender

Eine Sendersprecherin erklärte auf MZ-Anfrage: "Wir danken Dani Büchner für neun Jahre "Goodbye Deutschland", in denen wir das Leben von ihr und ihrer Familie in allen Höhen und Tiefen begleiten durften. Unsere gemeinsame Reise endet an dieser Stelle. Wir wünschen ihr für die Zukunft nur das Allerbeste!"

So kamen die Büchners nach Mallorca

Danni Büchner zog 2015 mit ihren Kindern Joelina, Volkan und Jada Karabas zu Jens Büchner nach Mallorca. Im November 2018 verstarb ihr Mann im Krankenhaus Son Espases in Palma an Lungenkrebs. Seit dem Tod ihres Mannes zieht Danni Büchner die gemeinsamen Zwillinge sowie ihre drei älteren Kinder alleine groß. Die Familienmutter lebt versteckt auf dem Land bei Son Servera im Osten Mallorcas.

Bei "Goodbye Deutschland" konnten Zuschauer die Büchners zuletzt im November 2023 sehen. Neben Auswanderer-Kollege Steff Jerkel war sie danach bei "Das große Promi-Büßen" zu sehen. Ab April wird sie zudem in der neuen Reality-Show "The 50" von Amazon Prime zu sehen sein.

Seit wann auf Mallorca gedreht wird

Seit 2006 begleitet VOX in der Doku-Soap "Goodbye Deutschland! Die Auswanderer" Deutsche, die ihr Glück im Ausland versuchen wollen. Seit 2008 dreht der Sender regelmäßig auf Mallorca und begleitet die Protagonisten bei ihren ersten Schritten auf der beliebten Insel. Zu den Auswanderern, die Vox über viele Jahre hinweg begleitet hat, gehören laut einem Sendersprecher neben Danni Büchner und ihrer Familie auch Peggy Jerofke und Steff Jerkel, Tamara und Marco Gülpen und Caro und Andreas Robens.