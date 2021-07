Es ist Sommer. Das bedeutet nicht nur Hitze und schöne Strandtage, sondern auch Freiluftkino in Palma de Mallorca. Die Stadt hat am Donnerstag (22.7.) das Programm vorgestellt. Wie in den Jahren zuvor wird die Leinwand im Parc de la Mar vor der Kathedrale aufgebaut.

230 Zuschauer finden dort Platz. Die Vorstellungen sind kostenlos, Tickets können aber nicht reserviert werden. Es gilt das Windhundprinzip, sprich nur wer rechtzeitig kommt, kann sich einen Platz sichern. Der Zuschauerbereich wird jeweils eine halbe Stunde vor Filmbeginn geöffnet. Bei den Vorstellungen im August geht der Film jeweils 21.30 Uhr los, im September schon um 21 Uhr.

Insgesamt gibt es 18 Vorstellungen vom 3. August bis 11. September: