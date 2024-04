In den kommenden Stunden soll Dauerregen auf Mallorca einsetzen. Besonders am Sonntag werden starke Schauer erwartet. Der spanische Wetterdienst Aemet hat nun eine Warnstufe ausgegeben.

Schon am Samstag wechseln sich Sonne und Wolken ab. Am frühen Nachmittag kann es immer wieder ein paar Regentropfen geben. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte zwischen 19 (Andratx) und 25 Grad (Pollença).

Dauerregen mit Saharastaub

In der Nacht auf Sonntag zieht der Himmel gänzlich zu. Gewitter sind möglich. Es regnet sich ein. Die Tropfen spülen Saharastaub herab, der in der Luft umherwirbelt. Autos und Terrassen werden dementsprechend aussehen. Nur an der Ostküste könnten kurzzeitig ein paar Sonnenstrahlen den Weg durch die Wolkendecke finden.

Im Norden, Osten und Westen gilt von 12 Uhr bis Mitternacht die Warnstufe Gelb wegen Starkregens. Binnen der zwölf Stunden können 60 Liter Niederschlag fallen. Angesichts des sehr trockenen Winters wäre das willkommen. Schließlich sind die heißen Sommermonate auch nicht mehr so weit entfernt. Kleingärtner sollten aufpassen, dass sich keine Staunässe in den Blumentöpfen bildet.

Ab Montagnachmittag wird das Wetter etwas besser

Die Temperaturen sinken am Sonntag rapide ab. Die Höchstwerte liegen dann nur noch zwischen 16 (Santanyí) und 20 Grad (Pollença). Bis Montagnachmittag hält die regnerische Phase an. Es ist gut möglich, dass Aemet kurzfristig für den Montagvormittag noch eine Warnstufe ausgibt. Die Wetterkarte lässt auf heftige Schauer schließen. Die Temperaturen steigen zum Wochenstart wieder ein wenig und pegeln sich rund um die 20-Grad-Marke ein.

Wobei es in der neuen Woche wechselhaft bleibt. Es dürfte nicht mehr ganz so viel regnen und immer wieder sonnige Phasen geben. Der Regenschirm sollte aber nicht in die hinterste Ecke des Schranks geräumt werden.