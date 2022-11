Das Mega-Event Dijous Bo ("guter Donnerstag") ist die Königin unter den Herbstmessen auf Mallorca. Am 17.11. ist es wieder so weit: Viehzüchter, Handwerker, Kunsthandwerker, Gastronomen, Floristen und weitere Aussteller bieten den zahlreichen Besuchern ihre Waren feil.

Bereits in den Tagen zuvor läuft sich die Stadt Inca traditionell für den Riesenrummel warm. So fangen am Vorabend, dem "Dimecres Bo", die Einheimischen schon kräftig an zu feiern. Für Feiervolk aus Palma gibt es sogar einen speziellen Service mit Nachtzügen. Generell empfiehlt sich die Anfahrt zur Messe mit den öffentlichen Verkehrsmitteln.

Programm am "Dimecres Bo"

Tagsüber locken am Mittwoch schon etliche Programmpunkte: Es gibt unter anderem Ausstellungen moderner Maschinen für die Landwirtschaft (Gran Via de Colom, bis 20 Uhr), eine Viehschau (Plaça del Bestiar, seit 12 Uhr), den Bauernmarkt (10 bis 22 Uhr) oder auch geführte Besichtigungen durch das Teatre Principal d'Inca.

Um 17.30 Uhr wird die Messe auf der Plaça del Bestiar offiziell eröffnet. Es folgen ein Straßenumzug und Darbietungen mit Pferden (Plaça de la Font Vella, 18 bis 20 Uhr). Der Abend bietet schon einmal die Gelegenheit, abseits der großen Massen die Buden und das Angebot der Händler zu begutachten.

Am Donnerstag geht es trubelig zu

Am Donnerstag geht es mit der Viehausstellung wieder um 9.30 Uhr los: Die Landwirte zeigen bis 17.30 Uhr ihre schönsten Schafe, Ziegen, Kühe, Schweine und Hühner. Shows mit Pferden gibt es mittags von 10 Uhr bis 13.30 Uhr.

Von 10 bis 20 Uhr können Sie sich ihren Weg durch die Menschenmenge bahnen, um die Waren auf dem Bauernmarkt und dem Kunsthandwerksmarkt zu bestaunen und sich um die Ess- und Trinkbuden zu scharen. Auch gibt es wieder landwirtschaftliche Maschinen sowie allerlei Fahrzeuge zu sehen.

Das vollständige Programm finden Sie unter incaciutat.com/dijous-bo-2022.