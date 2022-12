Eine ganz eigene Weihnachtstradition lebt seit ein paar Jahren in Capdepera wieder auf: die Feierlichkeiten des sogenannten Alei Alei. Ein Fest, das auf eine vorchristliche Tradition zurückgeht und das in ähnlicher Form nur noch in den Pyrenäen gefeiert wird, wo es zum immateriellen Weltkulturerbe ernannt wurde. Beim Alei Alei, benannt nach dem Beginn eines Volksliedes, das bei dem Fest von allen gesungen wird, treffen sich die Dorfbewohner nach Einbruch der Dunkelheit mit Fackeln.

Einst wurde das Fest in der Nacht vor Weihnachten begangen, die Älteren entzündeten große Feuerstellen im Ort, und die Kinder durften rund um das Feuer spielen. Mehr als 30 Jahre wurde das Fest nicht mehr gefeiert, bis im Jahr 2018 mehrere Verbände aus Capdepera einen Neuanfang wagten. Start mit dem Sonnenuntergang In diesem Jahr starten die Feierlichkeiten am Sonntag (18.12.) um 17.45 Uhr mit dem gemeinsamen Bewundern des Sonnenuntergangs auf der Burg des Ortes. Um 18 Uhr werden die Fackeln der Teilnehmer auf der Plaça Orient und auf der Burg entzündet. Ab 19 Uhr gibt es Volkstanz für alle, die mitmachen wollen, auf der Plaça Orient.