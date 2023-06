Nit de Sant Joan: Kleines ABC für die wilde Sommerparty von Palma de Mallorca

Am Freitag (23.6.) ist es wieder so weit. In Palma, aber auch in mehreren anderen Gemeinden der Insel, wird bis in die frühen Morgenstunden die Johannisnacht gefeiert. In der Inselhauptstadt sind der Stadtstrand Can Pere Antoni und der Parc de la Mar unterhalb der Kathedrale das Zentrum des Geschehens. Die veranstaltenden Nachbarschaftsverbände betonen, dass es sich um ein nicht-kommerzielles und nicht-touristisches Fest handele. Allerdings seien selbstverständlich auch Urlauber willkommen, die die mallorquinische Kultur besser kennenlernen wollen (wobei die Nit de Sant Joan in ihrer heutigen Form erst seit Ende der Diktatur begangen wird und sich zudem weiterentwickelt).

Mehr zum Thema Nit de Sant Joan: Das steht in der sommerlichen Partynacht von Palma de Mallorca an