Lagerfeuer, Teufel und Musik: Die Johannisnacht (Nit de Sant Joan) ist einer der wichtigsten Termine im Sommer in Palma de Mallorca. Tausende zieht es jährlich am 23. Juni an den Stadtstrand Can Pere Antoni sowie in den Parc de la Mar unterhalb der Kathedrale. Am Strand grillen die Menschen, im Parc de la Mar wird gefeiert.

Mit dabei sind auch in diesem Jahr die dimonis, die Teufel. Insgesamt sieben Gruppen (colles) nehmen an den verschiedenen Feuerläufen (correfocs) teil. Den Auftakt macht um 20.30 Uhr der correfoc für Kinder. Sicherlich eine gute Gelegenheit für diejenigen, die sich das Spektakel gerne anschauen möchten, denen aber das waghalsige Spiel mit dem Feuer beim richtigen correfoc ein wenig zu heikel ist. 15 Um 21.30 Uhr geht es dann musikalisch weiter. Zu den Klängen der bekannten mallorquinischen Band Al-Mayurqa wird der Volkstanz ball de bot gehüpft. Das müssen Sie beim correfoc beachten Um 22 Uhr beginnt dann der richtige correfoc. Wie jedes Jahr empfiehlt der Nachbarschaftsverband den Zuschauern, langärmlige Kleidung aus Baumwolle zu tragen, die dreckig werden kann. Zudem sollten Haare, Ohren und Augen geschützt werden. Es ist absolut verboten, selbst Böller oder anderes Feuerwerk mitzunehmen und zu zünden. Wenn der Feuerlauf um 23.45 Uhr beendet ist, gibt es nochmal Musik. Die mallorquinische Band O-Erra, die jüngst ihr neues Album "Focs artificials" (Feuerwerk) herausgebracht hat, spielt ein Konzert, das von einer "spektakulären Lichtshow" begleitet werden soll. Frischer Sound dank der 80er: Eine Rockband von Mallorca erfindet sich neu Urlauber eingeladen Biel Gonzalez del Valle, der Vorsitzende des Nachbarschaftsverbands, erklärte, es handele sich bei den Feierlichkeiten um ein Fest der Bürger, das weder kommerziell noch auf den Tourismus ausgerichtet sei. Dennoch seien natürlich "alle Urlauber herzlich willkommen, die die mallorquinische Kultur näher kennenlernen wollen". Die Feierlichkeiten zur Nit de Sant Joan fanden in der heutigen Form erstmals im Jahr 1984 statt. /pss