Gut, dass die Fastenzeit vorbei ist. Denn dieser Tage ist bei den Messen auf Mallorca kulinarisch viel geboten: In Sóller, Port de Sóller und Fornalutx beginnen am Freitag, 12. April, die "Jornades de la Taronja", bei denen sich nicht nur in den Restaurants alles um die Orange dreht. Auf der Webseite firataronjasoller.com können Sie sich ansehen, welche Menüs die Lokale im Orangental kreiert haben, um ihre liebste Zitrusfrucht zu ehren. Dazu können Sie sich das Programm der Orangenmesse herunterladen, die dann am Samstag, den 13. April beginnt. Neben der Ausstellung verschiedenster Zitrusfrüchte-Sorten auf der zentralen Plaça Constitució in Sóller gibt es unter anderem viel Live-Musik, Theateraufführungen und spezielle Programmpunkte wie Führungen durch das Meeresmuseum in Port de Sóller.

Fischliebhaber sollten hingegen nach Port d'Alcúdia fahren, wo vom 12. bis 14. April die dreitägige Sepiamesse lockt. Besucher können das Meerestier in zig Varianten kosten, von Klassikern wie Kroketten und Paella über Tacos und Burger bis hin zur Sepia-Lasagne in der Pizzeria. Neben dem Essen präsentieren sich an der Hafenpromenade Aussteller aus dem Schifffahrtsbereich. Desweiteren sind ein Markt mit Kunsthandwerk und lokalen Produkten, Kinderprogramm und Musik geboten. Das ganze Programm finden Sie auf alcudia.net. Schafe und Ziegen im Südwesten Auf der Schaf- und Ziegenmesse von Calvià wird am Samstagabend Lamm gegrillt – wer mitesse n will, braucht jedoch ein Ticket, das man sich vorab bei Bip Bip oder Coaliment besorgen kann. Ansonten kommt man an beiden Tagen bei Ständen mit speziell für den Anlass passenden Gerichten und am Sonntag ab 13.30 Uhr zusätzlich bei einer "Muestra gastronómica" kulinarisch auf seine Kosten. Doch die Gastronomie ist bei dieser Messe im Südwesten von Mallorca wohl gar nicht das wichtigste: Es gibt dort unter anderem eine Viehschau mit niedlichen (lebenden) Schafen und Ziegen, Schäferhunde oder Traktoren und landwirtschaftliche Maschinen zu entdecken. Natürlich kann man auch hier einen Markt besuchen und sich an einem musikalischen Programm erfreuen. Alle Infos gibt es unter calvia.com. /bro