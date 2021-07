Das Qualitätssiegel steht für einen gemeinsamen Schatz der Insel: Die geschützte Ursprungsbezeichnung D.O. Binissalem umfasst Weine und Kellereien aus fünf Gemeinden Mallorcas – Santa Maria del Camí, Consell, Binissalem, Santa Eugènia und Sencelles. Das mit 30 Jahren älteste Weinsiegel der Insel steht bekanntermaßen für vorzügliche Weine aus einheimischen Rebsorten – doch hinter dem Label steckt noch viel mehr.

Entdecken und sich überraschen lassen

Sie sind ein Entdecker und ein Genießer? Dann ist eine Weintour durch die Weingüter, die zur D.O. Binissalem zählen, genau das Richtige für Sie. Auf Schritt und Tritt und Schluck auf Schluck erwarten Sie Aha-Erlebnisse und Überraschungen! Da wäre zunächst diese unglaubliche Landschaft: Hinter den Weinbergen erhebt sich das Weltkulturerbe, die Serra de Tramuntana. Die Weinberge sind umgeben von Mandel- und Johannisbrot- sowie wilden Olivenbäumen. Diese fruchtbare, grüne Gegend im Landesinneren am Fuße der Berge hat eine Tradition des Weinanbaus, die bis ins erste Jahrhundert nach Christus zurückreicht.

Die Lage ist für den Weinanbau der autochthonen Trauben Manto negro, Callet, Moll, Giró ros und Gargollassa gerade prädestiniert. Das Tramuntana-Gebirge schützt die Weinstöcke vor kalten Nordwinden und vor Frost. Das Klima, die vielen Sonnenstunden und die Bodenbeschaffenheit mit Ablagerungen quartärer, kalkhaltiger Sedimente lassen diese Sorten hervorragend gedeihen und sorgen für charakterstarke Weine von hoher Qualität und einen unvergleichlich mediterranen Geschmack. Dank dieses Terroirs finden die Trauben ihre volle Entfaltung – in Weißweinen, Roséweinen, jungen oder gereiften Rotweinen, Schaumweinen und sogar in Süßweinen.

Eine große Vielfalt einzigartiger Weine

Die jeweilige Besonderheit der Weine und ihren unvergleichlichen Geschmack, die Geschichte ihrer Bodega und der Menschen dahinter entdecken Sie am besten durch den Besuch des Weinguts – sei es zu zweit, mit der Familie, mit Freunden oder einfach nur mit sich selbst. Die hiesigen Winzer arbeiten mit viel Liebe zum Detail und geben ihre Kenntnisse von Generation zu Generation weiter, denn viele Kellereien sind seit Jahrzehnten in Familienbesitz.

Sie werden Ihnen nicht einfach nur ein Glas Wein reichen, sondern Sie in die Kunst des Genusses einführen. Der Besuch einer Bodega bei Sonnenuntergang, eine Weinverköstigung auf der Terrasse oder ein organisiertes Picknick inmitten der Weinberge: Die Ruhe und das Licht im Inselinneren verzaubern mit einer Stimmung, in der man jeden einzelnen Tropfen wertschätzt. Sie werden die riesigen Holzfässer und Kellereigewölbe bestaunen, erfahren, wie und wann die Weinstöcke beschnitten werden und eine Ahnung davon bekommen, wie viel Wissen, Sorgfalt und Arbeit in jeder einzelnen Flasche und in diesem „berauschenden“ Zweig der mallorquinischen Landwirtschaft steckt.

Durch den Besuch einer Bodega tun Sie sich nicht nur selbst etwas Gutes, sondern Sie tragen aktiv zum Erhalt dieser schützenswerten Kulturlandschaft bei. Einige Weingüter bieten abgesehen von Führungen und Weinverköstigungen sogenannte maridajes an – die „Vermählung“ von Wein und Speise. Andere warten mit Workshops rund um das Thema Wein oder einem regelmäßigen Kulturprogramm mit Konzerten und Ausstellungen auf. Denn eigentlich steht der Begriff D.O. Binissalem für einen Weintourismus mit einem weiterreichenden Kulturangebot – und zwar individuell und jahreszeitlich unabhängig.

Lernen Sie die Weindörfer und ihre Architektur, Legenden und Traditionen kennen, verlieren Sie sich in den engen Gassen, lassen Sie sich treiben und dabei alle Hektik hinter sich und berauschen Sie sich an der Stille und dem Frieden auf dem Land. Und kehren Sie ein und probieren Sie die lokale Gastronomie, selbstverständlich mit einem guten Glas Wein dazu.

Diese Weingüter sind mit dabei

Sie können wählen zwischen kleineren und größeren Bodegas, alle freuen sich über Ihren Besuch, und jede ist anders. Folgende Weingüter zählen zu dem Qualitätssiegel DO Binissalem: Antonio Nadal Ros Bodegas & Viñedos, die Bodega Biniagual, die Bodega José Luis Ferrer, Albaflor-Vins Nadal und Ca’n Verdura Viticultors aus Binissalem; Jaume de Puntiró, der Celler Ramanyà und der Celler Sebastià Pastor aus Santa Maria del Camí; der Celler Ca Sa Padrina und der Celler Can Ramis und Bodegas Santa Catarina aus Sencelles und die Vinya Taujana aus Santa Eugènia.

Der D.O.-Weintourismus verspricht auf alle Fälle eines: Sie werden aus dem Schwelgen in Aromen und Geschmäckern, Düften und Landschaften höchst wahrscheinlich nur leicht berauscht wieder nach Hause finden – und Lust verspüren, weitere Weingüter kennenzulernen.

Hier erfahren Sie mehr: binissalemdo.com/de/erfahrungen