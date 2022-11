Es ist eine Art Rückkehr, wenngleich über Umwege: Das katalanische Getränke-Unternehmen Damm - bekannt durch die Marke Estrella Damm - hat angekündigt, 18,2 Millionen Euro in eine neue Brauerei auf Mallorca zu investieren. Vornehmlich soll dort das Bier Rosa Blanca gebraut werden.

Ein Bier mit dem selben Namen

Ein Bier mit dem selben Namen war ab 1890 auf der Insel gebraut worden und erfreute sich jahrzehntelang hoher Popularität. Ab 1927 wurde es mit der namensgebenden weißen Rose im Logo vermarktet. In den 60er-Jahren verlor das Bier parallel zum Aufkommen des Tourismus an Marktanteilen. Die Marke wurde mehrfach verkauft, schließlich an Damm. Im Jahr 1998 wurde die Produktion eingestellt.

Zwanzig Jahre später reaktivierte das – vom Elsässer August Kuentzmann Damm gegründete – Unternehmen die Marke. Seither wird unter dem Namen ein Lager mit starkem Hopfenaroma verkauft. Inselbewohner, die sich an das frühere Rosa Blanca erinnern, versichern, dass der Geschmack des neuen Bieres nichts mit dem alten zu tun hat.

Brauerei neben dem Ikea

Das nun präsentierte Bauvorhaben wird im Gewerbegebiet nahe dem Ikea in Palma entstehen. Dort besitzt das Unternehmen ein Grundstück, auf dem früher auf der Insel Estrella Damm gebraut wurde. Aktuell stehen dort Lagerhallen. In der neuen Brauerei soll das Bier für den Verbrauch auf den Baleareninseln hergestellt werden, nach Angaben des Unternehmens rund vier Millionen Liter pro Jahr. Es ist vorgesehen, dass das Bier vornehmlich in Fässer abgefüllt wird. Allerdings wird auch über die Einführung eines Pfandflaschensystems nachgedacht.

Finanziert werden soll das Projekt teilweise durch die "Next Generation"-Fördergelder der EU. Um die Auflagen zu erfüllen, soll auf dem Dach der künftigen Brauerei eine Solaranlage installiert werden. Die Lieferwagen sollen komplett elektrisch betrieben werden. Die Firma rechnet damit, dass 70 Arbeitsplätze entstehen.

Auch die Milchproduktion wird gesteigert

Daneben soll auch die benachbarte Anlage des Milchproduzenten Agama erneuert werden, die ebenfalls zu Damm gehört. Dadurch soll die Produktion erheblich gesteigert werden. Die Gesamtinvestition für beide Projekte beläuft sich auf rund 42 Millionen Euro. Die Umbauarbeiten sollen 36 Monate ab dem Zeitpunkt dauern, an dem alle Lizenzen vorliegen. Dies soll in sechs Monaten soweit sein.

Mit der Produktion auf der Insel löst Damm ein Versprechen ein, das es bei der Wiedereinführung der Marke im Jahr 2018 gegeben hatte. Schließlich prangt auf jeder Dose und jeder Flasche Rosa Blanca unter dem Logo der Schriftzug "Mallorca 1927".