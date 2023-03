Volkstümlich und unter Mallorca-Urlaubern kaum bekannt: der Markt von Pere Garau in der Krise

Es ist wohl die unter Mallorca-Urlaubern am wenigsten bekannte Markt in Palma de Mallorca, und er steckt in einer Krise: Auf Mercat de Pere Garau im gleichnamigen Viertel haben seit der Pandemie eine ganze Reihe von Ständen geschlossen: Zwölf haben in den vergangenen drei Jahren ihren Betrieb eingestellt und nicht wieder geöffnet. "Die letzte Schließung war im letzten Sommer", sagt José Luis Puchol, der den von seinem Vater Francisco Puchol eröffneten Gemüse- und Obstladen betreibt.

Die Händler nennen bei einer Umfrage von der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" verschiedene Gründe für den Niedergang des Marktes. "Die jungen Leute kochen nichts und kommen nicht zum Einkaufen", beklagt Jorge, ein Angestellter des Puchol-Marktes. "Außerdem will niemand einen Stand kaufen, er ist sehr teuer, zwischen 150.000 und 200.000 Euro. Dann muss man noch die kommunalen Abgaben bezahlen. Ich habe einen Angestellten. Ich kann ihn bezahlen, weil ich auch im Großmarkt Mercapalma arbeite", sagt José Luis. Sein Nachbar Damià, ein Landwirt aus Vilafranca, hat seinen Laden geschlossen, "weil er sich die ganzen Kosten nicht mehr leisten konnte. Jetzt verkauft er seine Produkte direkt an Mercapalma oder an die Bauern, die draußen auf der Straße verkaufen".

Was im Angebot ist

"Der Markt ist in einem schlechten Zustand", sagt Pep Bonnín, der Vorsitzende der Standbetreiber. "Es gibt 20 Prozent weniger Stände." Er zählt auf: eine Metzgerei, zwei Fischhändler, ein Feinkostladen, zwei geschlossene Bars, zwei Imbissbuden, ein Olivenstand, zwei weitere, die Kaffee und Schokolade verkaufen, ein weiterer, der Keramik und Körbe verkauft, und ein Gemüseladen. "Und einige haben aufgrund der Situation nur noch drei Tage in der Woche geöffnet."

"Der Januar ist nicht besonders gut gelaufen, und im Februar sind die Umsätze zurückgegangen", berichtet Bonnín. "Hoffen wir, dass sie sich in diesem Monat verbessern." Der Vorsitzende verweist auch auf die Verkehrsanbindung, "die sich seit der Fußgängerzone von Nuredduna verschlechtert hat".

Mercat de l'Olivar, Santa Catalina, Mercat Llevant

"Es hat den Anschein, dass die Märkte in dieser Stadt schikaniert und zerstört werden, obwohl sie die Zentren der Stadtviertel sind. Man hat den Markt von Camp Redó sterben lassen, für den Mercat Llevant wurde gerade eine weitere Jahreskonzession unterzeichnet. Wir und Santa Catalina haben Probleme mit der Anbindung. Und wenn die Straßenbahn gebaut wird, verliert zudem der Mercat de l'Olivar eine Zufahrtsstraße", sagt die Metzgerin Paquita Bonnín.

"Früher kamen die Leute aus Son Ferriol, Casa Blanca, Son Rapinya und Santa Ponça. Und auch von den Restaurants, aber sie kommen nicht mehr persönlich hierher. Ich habe einige Kunden, die mich bitten, ihre Tüten am Ausgang für sie bereitzustellen, wo sie in einer eigenen Schlange warten. Dieser Markt ist halb begraben, und das ist schade, denn er ist der einzige traditionelle Markt, der in Palma noch existiert. Die Märkte von Santa Catalina und Olivar sind touristisch, es gibt dort viele Essensstände."

"Wir fürchten auch, dass wir so enden werden oder noch schlimmer, denn das Viertel verändert sich sehr", fügt die Metzgerin hinzu. Der Markt habe es auch versäumt, die Außenstände für Obst und Gemüse (dienstags, donnerstags und samstags) sowie für Kleidung und Schuhe (montags, mittwochs und freitags) zusammenzulegen. Die Trennung war während der Pandemie vorübergehend. Wir haben darum gebeten, zu der Situation vor der Pandemie zurückzukehren, als alle an drei Tagen in der Woche zusammen waren, aber die Stadtverwaltung antwortet nicht", klagt Bonnín.

Knappe Kalkulation

"Eine einzelne Person, die für einen Stand verantwortlich ist, kann ein Gehalt von 1.500 oder 1.600 Euro haben", sagt Paquita. "Wenn weniger Leute kommen, um zu kaufen, sinkt das Gehalt auf 1.300 oder 1.200. Lohnt sich das bei sechs Tagen pro Woche und zehn Stunden am Tag? Am Ende geht man woanders arbeiten." Auch die Infrastruktur sei renovierungsbedürftig. "Nach acht Jahren wird jetzt endlich das Dach repariert".

"Die Leute arbeiten vormittags, zudem gibt es einen Generationswechsel", meinen Eva und Fèlix von Peixos Bonnín. "Viele Menschen finden es bequemer, in den Supermarkt zu gehen. Und die jungen Leute kommen kaum noch auf den Markt, nur samstags, um einen Wermut zu trinken oder etwas zu essen, sie kaufen hier nicht ein", sagen sie. "Wir glauben nicht, dass es ein Parkplatzproblem gibt oder dass dies der Hauptgrund für den Rückgang der Kunden ist. Die Wahrheit ist: Wir verlieren langsam aber sicher. Die vielen leeren Stände geben auch ein schlechtes Bild ab und halten die Leute davon ab, zu kommen. Wir verfügen auch nicht über die Annehmlichkeiten eines Einkaufszentrums, wie z. B. eine Klimaanlage." Investitionen täten not. "Wenn man ganz traditionell bleibt, stirbt man. Die Märkte werden zu etwas anderem, der Tourismus hat Einzug gehalten. Ich weiß nicht, ob das eine Lösung für dieses Problem ist."

Mehr Konkurrenz

Am Stand von Gemüsehändler José Luis Puchol, der früher seinen Eltern gehörte, gab es früher fünf Mitarbeiter, jetzt seien es nur noch zwei. "Die große Anzahl von Gemüsehändlern und pakistanischen Geschäften rund um den Markt schadet uns sehr. Manche Leute kommen gar nicht mehr hierher", sagt sie. "Wenn man all diese geschlossenen Stände sieht, hat man das Gefühl, alleingelassen zu sein."

Auch die Öffnungszeiten des Marktes hält der Standbetreiber für überholt. "Wir schließen um 2 Uhr nachmittags, wenn viele Leute, die von der Arbeit kommen, einkaufen könnten. Wir haben versucht, am Freitagnachmittag zu öffnen, aber wir waren nicht konsequent."