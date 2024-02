Restaurants auf Mallorca: Das neue Nacarat in Sóller überzeugt nicht nur deutsche Dichter

Der wohl größte Liebhaber des Lokals Es Barranc in Biniaraix ist der deutsche Mallorca-Freund, Dichter und Verlags-Co-Geschäftsführer Thilo Schmid, dessen Gedichtband „Eres una isla“ wir 2023 in der MZ vorstellten. Nun schwärmte Schmid in einer Zuschrift in so hohen Tönen von dem neuen Lokal der Barranc-Besitzer, dem Nacarat in Sóller, dass wir gar nicht umhinkamen, dort einmal vorbeizuschauen.

Eröffnung war erst im Dezember – nach fast zwei Jahren Umbau. „Es gab alle möglichen Probleme bis hin zu den Lizenzen“, sagt Familienchef Xisco Marroig. Aus einem ehemaligen Lebensmittelladen fast direkt neben dem Museum Can Prunera ist ein schönes, Ruhe ausstrahlendes Wohlfühl-Restaurant mit einem netten Außenbereich geworden. Alles wirkt gemütlich und elegant zugleich, angefangen bei den zu Lampen umgestalteten großen grünen Glasgallonen über die Farbgestaltung mit weichen, hellen Grün- und Blautönen bis hin zu den Holz-Elementen, Lichterketten und Bastlampen. Man fühlt sich wohl bei Familie Marroig: Papa ist der Weinkenner, Mutter Maita steht mit dem Sohnemann Xavi in der Küche und Tochter Sara kümmert sich mit der Freundin des Sohnes, Silvia, und Kellner Ivan um die Gäste. Reis- und Grillgerichte sind die Domäne des Sohnes Die wahrlich kulinarische Genüsse aufgetischt bekommen, denn Kochen hat Xavi bestens gelernt. Zum einen auf der Hotel- und Gastronomiefachhochschule EHIB auf Mallorca, wo er zudem als Praktikant jeweils einen Sommer bei Josef Sauerschell im Es Racó d’es Teix und bei Guillem Méndez im El Olivo (Hotel La Residencia) praktische Erfahrung sammeln konnte. „Wunderbare Köche, vor allem bei Josef habe ich sehr viel gelernt“, sagt Xavi. Zusätzlich absolvierte er Spezialkurse in renommierten Kochschulen und perfektionierte etwa sein Wissen zum Thema Reis drei Monate lang in Barcelona an der Escuela de Cocina Hofmann. Zusammen mit seiner Mutter gönnte er sich auch einen Monat Gemüse-Nachhilfe am Basque Culinary Center in San Sebastian. Xavi kocht seit 2016, seit der Eröffnung, im Es Barranc und nun also auch im Nacarat. „Wenn das Es Barranc am 1. März nach der Winterpause wieder öffnet, werden wir uns abwechseln, einige Gerichte können wir für beide Lokale in einer Küche vorbereiten wie etwa die Kroketten, das Hummus oder das frit mallorquí “, erklärt Maita Otera. „Doch die Reis- und Grillgerichte sind die Domäne meines Sohnes, da mische ich mich nicht ein.“ Aromen-Vielfalt, perfekte Texturen und Garzeiten Xavi Marroig nutzt den arroz von Reis-Experte Kike Martí (Va d’Arròs in Santa María del Camí) und bereitet damit etwa ein Gericht mit Entenbrust, Foie gras, Pilzen und Spargel. Es gibt auch Varianten mit Tintenfisch und Garnelen, mit Jakobsmuscheln und Serrano-Schinken oder vegetarisch mit Gemüse. Aus dem Ofen und vom Grill kommen so leckere Dinge wie stundenlang geschmorter, zarter Lammbraten mit Süßkartoffelpüree, Bratkartoffeln und Gemüse. Dazu eine wohlschmeckende Sauce. Oder aber Oktopustentakel auf papriziertem Kartoffelpüree mit pimientos de Padrón. Die Aromen-Vielfalt begeistert hier ebenso wie die perfekten Texturen und Garzeiten. Ebenso eine Bestellung wert sind die Kürbis-Botifarrón-Kroketten, Mutterns frit mallorquí, das Hummus mit Gemüse oder der Kabeljau an Mandelsauce. Und nicht zu vergessen die selbst gebackenen Desserts von Maita wie Brownie, Käse- und Apfelkuchen. „Für mich ist er ein wahrer Poet, der die Schönheit der Insel in Gerichten einfängt – ein junger Wilder, der einen schlichtweg begeistert und hingebungsvoll bekocht“, schrieb uns Thilo Schmid über den gerade einmal 27-jährigen Xavi Marroig. Er hat recht! Nacarat, Vorspeisen 4–8 Euro, Hauptspeisen 12—25 Euro, Desserts 6 Euro. Geöffnet Mi.–So. 13–16 Uhr, 19–23 Uhr, Carrer de sa Lluna, 80, Sóller. Tel.: 971-63 48 38, Instagram: Restaurant Nacarat View this post on Instagram A post shared by Restaurant Nacarat (@restaurantnacarat)