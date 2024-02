Japanisch essen, günstig und gut: In diesem Restaurant auf Mallorca stimmt die Qualität

Es muss nicht immer ein Sternelokal oder ein gehobenes Restaurant sein, ich gehe durchaus auch gerne günstig und gut essen, aber die Qualität muss stimmen. In dem Ecklokal Yi Sushi in Inca ist das der Fall, auch wenn man es natürlich nicht mit guten japanischen Restaurants wie Kaizen, Arume oder Daruma vergleichen kann.

Japanische All-you-can-eat-Lokale gibt es auf Mallorca eine ganze Menge. Wie auch in diesem Fall werden sie meist von Chinesen betrieben. In vielen dieser Restaurants gab es früher ein Laufband mit zig gefüllten Tellerchen, von denen man sich welche aussuchte. Mit der Pandemie stieg man auf Servicebetrieb um. Das Yi Sushi eröffnete erst 2023, startete somit direkt als Servicelokal. Im Gegensatz zu den meisten Lokalen dieser Art ist es auch angenehm gestaltet mit asiatischen Wimpeln, schönen Lampen und viel Bambus.

Aus 80 verschiedenen Speisen wählen

Das Essen wird in einer teils offenen Küche zubereitet. Und das, was daraus durch einen eifrigen Service rasch auf die Tische gelangt, ist durchweg von guter Qualität. Ob gebackene Hühnerbrust mit Zitrone, panierte frittierte Garnelen, Wakame-Algen-Salat, Misosuppe oder Gyozas als Vorspeisen oder Reis– und Nudelgerichte mit Huhn, Garnelen oder Gemüse. Auf der Karte finden sich auch Gebratenes aus dem Wok wie Huhn mit Curry, karamellisierte Rindfleischstreifen mit Gemüse (sehr lecker!), pikante Kalmare oder – mein besonderer Tipp – Entenbrust. Mal mit Zitrone, mal mit Austernsauce.

Hinzu kommen Varianten vom Teppanyaki, also der heißen Platte, wie Hühner-, Rind- oder Garnelen-Spießchen. Beim Sushi gibt es viele Varianten, meine Tipps sind Nr. 58, pikanter Thunfisch mit Avocado und Mayonnaise, und Nr. 67, Ente mit Gurke und Aalsauce. Desserts und Getränke kosten extra. Ansonsten lässt sich unter etwa 80 verschiedenen Gerichten auswählen, so viel man will.

Die Preise: in der Woche mittags 15,50 Euro. Abends von Montag bis Donnerstag 16,50 Euro. Freitag bis Sonntag und Feiertage 17,50 Euro. Reservierung ist angeraten, denn das Lokal ist meistens voll.

Yi Sushi, geöffnet Mi.-Mo. 13-16 Uhr, 20-23.30 Uhr. Avda. Jaume I, 8, Inca. Tel.: 655-40 06 30, FB: Yi Sushi