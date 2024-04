Frischer geht nicht: Essen und Einkaufen bei Degusta und Terragust bei Manacor

Es ist fast ein Gemälde, was auf den Tisch kommt: Zucchini-Carpaccio mit Mandeln, Tomatensugo, Schnittlauch und benetzt mit einer wunderbaren Vinaigrette sowie menorquinischem Käse. Frischer geht es kaum. Oder einer der wöchentlich wechselnden Vorschläge zusätzlich zur Karte: Artischocken, die acht Stunden bei kleiner Hitze im Ofen geschmort, dann frittiert wurden, dazu etwas cecina (Rinderschinken), Romesco-Sauce und frittierte, hauchdünne Kartoffelstreifen. Bis auf Käse und cecina stammt alles aus eigenem Anbau.

Die Devise lautet „Vom Feld auf den Tisch“ im Restaurant Degusta der Firma Terragust mit Produkten von der Schwesterfima Terracor. Zugekauft werden Bio-Produkte der Balearen, vorzugsweise von Mallorca. Wer von Palma nach Manacor fährt, entdeckt kurz vor Manacor linker Hand große Hallen: das vor zwei Jahren fertiggestellte Zentrum der Agrargemeinschaft Terracor.

In ihr fanden sich 2017 fünf Gesellschafter zusammen, darunter zwei Brüder und zwei ihrer Vettern. Sie produzieren auf 13 Fincas mit insgesamt 300 landwirtschaftliche Produkte wie Gemüse, Obst und Kräuter im integralen Anbau – ein Mittelweg zwischen ökologischer und konventioneller Bewirtschaftung. Auf Chemie wird möglichst verzichtet.

Inmitten blühender Obstbäume sitzen und schmausen

2019 kam das Projekt Terragust hinzu (MZ berichtete). Es wird geleitet von einem der Terracor-Eigner, Matias Adrover, seiner Nichte Marina und Koch Biel Llull Galmés. Sie kreieren fantastische kulinarische Outdoor-Events, bei denen die Gäste auf den Feldern inmitten blühender Obstbäume sitzen und schmausen.

Aber das Ganze geht auch indoor, denn im neuen Zentrum, eröffnet im März 2022, gibt es, abgetrennt in einem Gewächshaus, das in hellen Holztönen gehaltene Restaurant Degusta, das ebenfalls zu Terragust gehört. Durch die großen Fenster schauen Gäste zurzeit auf Erdbeer- und Tomatenpflanzen. In der Küche sind Biel Llull Galmés sowie Gonzalo Marchelli verantwortlich, ein freundliches Serviceteam kümmert sich um die Gäste.

Das Angebot unterteilt sich in Herzhaftes und Süßes

Unterteilt wird das Angebot nicht in Vor- und Hauptspeisen, sondern in Herzhaftes und Süßes. Das Angebot reicht von Cocas über Gemüse-Raoles und Kroketten über Wagyu-Burger – mit hiesigem Wagyu-Fleisch der Finca Son Bellut – und einem Veggie-Burger bis hin zu Hackbällchen vom schwarzen Schwein oder Schweineconfit mit Gemüse und Mandeln. Käsekuchen und Apfel-Blätterteig-Kuchen mit Apfeleis bilden den krönenden Abschluss.

Hinzu kommen tagesaktuelle Gerichte, die sugerencias (4,50 bis 16,40 Euro, Desserts 6 bis 7 Euro). „Im ersten Jahr lief es schleppend an, denn eine gute Ausschilderung direkt auf der Schnellstraße ist leider nicht erlaubt. Aber immerhin gibt es – von Manacor kommend – eine eigene Abfahrt, Es Caparó“, erzählt Marina Adrover. „Mittlerweile ist es mittags oft voll, und wir freuen uns, dass neben den Mallorquinern auch viele Ausländer, speziell Deutsche, unser Angebot nutzen.“

Ab 9.30 Uhr gibt es Frühstück

Platz findet sich jedoch noch am Morgen – neben dem reichhaltigen Mittagsangebot lässt sich ab 9.30 Uhr auch gut frühstücken. Es gibt verschieden belegte Toasts, Bocadillos, Cocas oder eine Fruchtschale mit Joghurt (5 bis 8 Euro). Das Brot in reichlicher Auswahl, das aus Xeixa-, Dinkel-, Roggen- oder auch Johannisbrotmehl gebacken wird, kann man nach der Einkehr auch im Laden kaufen.

Und danach in den Hofladen

Denn die Anlage beherbergt auch den Hofladen Botiga, der ebenfalls zu Terragust gehört. Im Sortiment des Ladens, dessen Fenster den Blick ins Gewächshaus freigeben, sind alle saisonalen Terracor-Produkte zu akzeptablen Preisen und die verarbeiteten Produkte wie Marmeladen, Chutneys oder Saucen erhältlich, darüber hinaus weitere Produkte von kooperierenden Firmen wie Sa Teulera, Can Company, MenjarSa sowie auch Weine. Der Hofladen ist längst kein Geheimtipp mehr, insofern empfiehlt sich ein Besuch am Vormittag – später ist schon vieles ausverkauft.

Terracor/Terragust, Botiga geöffnet Mo.–Fr. 10–18 Uhr, Sa. 10–17 Uhr.

Degusta geöffnet Di.–Sa. 9.30–16 Uhr.

Ma-15, Ausfahrt 44 (Es Caparó)

Tel.: 871-25 15 51, https://terragust.com/terragust-degusta/