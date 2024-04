Essen im Fünf-Sterne-Hotel auf Mallorca: Lohnen sich die Restaurants im Grand Hotel Son Net?

Die Aussicht ist einfach fantastisch! Der Blick schweift über das Tal, das Grün und die Berge der Serra Tramuntana. Wir sind auf der Terrasse des Gazebo, dem Zweitlokal des Grand Hotel Son Net. Wer die Aussicht am Tag genießen will, dem bleibt dort nur das Gazebo, denn das eigentliche Restaurant des Fünf- Sterne-Hotels, das Mar & Duix ist nur am Abend geöffnet.

Chefkoch in beiden Lokalen, aber natürlich vorrangig in der Küche des Mar & Duix zugange, ist der Mallorquiner Sergio Olmedo (45). Er war schon mal von 2012 bis 2015 in dem schicken Hotel oberhalb von Puigpunyent tätig und ist dann Ende 2019 wieder an seinen „alten“ Arbeitsplatz zurückgekehrt, wo er sowohl die Pandemie als auch den Besitzerwechsel miterlebte. Der US-Amerikaner David Stein, der sich einst das Anwesen aus dem 17. Jahrhundert als Privatwohnsitz kaufte und es dann in ein Fünf-Sterne-Haus umgestaltete und mit viel Kunst aus seiner Sammlung bestückte, ist Geschichte. Die neuen Besitzer stammen aus Andalusien und betreiben südlich von Estepona das mehrfach ausgezeichnete Luxushotel Finca Cortesin.

Ein bekannter Designer tobte sich aus

Ende 2022 war Übernahme, gefolgt von Renovierung und Umgestaltung bis zur Eröffnung im Mai 2023. Dabei konnte sich der bekannte Designer Lorenzo Castillo in den öffentlichen Räumlichkeiten ebenso wie in den 31 Zimmern und Suiten austoben. Der Innenarchitekt – seine Kunden sind vorrangig Adlige und Prominente – mischt fröhlich Muster und Farben, was ein wenig der Gewöhnung bedarf, aber für eine außergewöhnliche, üppige Optik sorgt.

Restaurants stehen auch Nicht-Hotelgästen offen

Unbestritten ist das Mar & Duix das bessere der beiden Restaurants, die natürlich beide auch Nicht-Hotelgästen offenstehen. Während im Gazebo das nicht ganz günstige Angebot mit eher Solidem aufwartet – Speisen à la Hummus mit Gemüsesticks, Kroketten, Trampó-Salat, Caesar’s Salad, Paella, Hamburger oder gebratenen Fisch und Fleisch –, gibt es im „Erstlokal“ gehobene, auch ungewöhnlichere Kreationen wie Spargelcremesuppe mit zamburiñas (kleine Jakobsmuscheln), Eigelb, gesalzener Mandelpraline und Fischrogen, eine lubina (Wolfsbarsch) vom Grill mit Schwertmuscheln, Fenchel, Butter-Wermut- und Orangensauce oder eine geschmorte Ziegenschulter mit Knoblauch-Mousseline und Endiviensalat.

Olmedos Kreationen orientieren sich an Mallorca. „Wir kaufen – wenn möglich – die wichtigsten Produkte hier ein, wie den Fisch, das schwarze Schwein von Can Company, die Ziege oder das Wagyu-Fleisch von Son Bellut“, sagt Olmedo, der sich darüber hinaus auch im eigenen Biogarten mit Gemüse, Obst und Kräutern bedienen darf. „Wir versuchen, unseren Gästen auch Mallorcas Küchentradition nahezubringen, etwa mit einem frit mallorquí.“ Selbst das Brot wird nun in der eigenen Küche gebacken.

„Den neuen Besitzern ist die Gastronomie sehr wichtig, sie legen Wert auf hohe Qualität, Details und das Besondere“, sagt Olmedo. Seine Chefs lassen ihm freie Hand bei den Konzepten für die Restaurants. „Das war früher anders, da wurde durchaus zuerst auf den Preis geachtet.“ Wichtiges Detail: Den eigenen Wein – ein Projekt, das noch unter David Stein begann – gibt es immer noch im Grand Hotel Son Net. Gemacht aus der Malvasia-Traube von den zu Füßen des Hotels liegenden Weinbergen. Preise Gazebo: Vorspeisen 12–26 Euro, Hauptspeisen 24–36 Euro, Desserts 14–15 Euro. Preise Mar & Duix: Vorspeisen 23–26 Euro, Hauptspeisen 32–36 Euro, Desserts 16–18 Euro.