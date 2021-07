Der international bekannte dänische Schauspieler Mads Mikkelsen genießt zur Zeit ein paar Urlaubstage mit seiner Familie und Freunden auf Mallorca. Der Promi, der zuletzt in "Der Rausch" auf der Leinwand zu sehen war, wurde unter anderem beim Tennisspielen mit einem Freund in der Tennis Academy Mallorca in Peguera gesehen.

Mikkelsen kommt regelmäßig nach Mallorca. Bereits vor einigen Jahren hatte der Schauspieler zunächst eine Immobilie in Palmas Trendviertel Santa Catalina erworben. Nun soll er eine weitere in ländlicher Umgebung gekauft haben.

2017 wurde er von der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" auf dem Markt von Consell gesehen, wo er zwei große Holzbänke kaufte. 2019 entdeckten Insulaner ihn in Andratx, wo er im Restaurante Rocamar ein Fischgericht aß.

Prominent zu sehen war er zuletzt in dem Film "Der Rausch" ("Druk") seines Freundes Thomas Vinterberg. Darin verkörpert er einen Lehrer, der mit Alkohol experimentiert. Der Film gewann bei den Oscars in der Kategorie "Bester ausländischer Film". Auch beim mallorquinischen Filmfestival "Mallorca International Film Festival" konnte er 2018 den Premio Evolution Vision Award abräumen.

Zuletzt wurde er zudem durch die Teilnahme an einigen Hollywood-Produktionen noch bekannter. Vor einigen Wochen etwa vertrat er Johnny Depp im dritten Teil von "Fantastic Beasts And Where To Find Them". Darüber hinaus hat er schon ein Engagement für die kommende Fortsetzung von "Indiana Jones" von James Mangold unterzeichnet. /sw