Mallorca war für Cristiano Ronaldo eindeutig nur Plan B. Eigentlich wollte der Portugiese mit der Nationalmannschaft den EM-Titel verteidigen. Das klappte nicht, und der Superstar von Juventus Turin erholt sich nun auf der Insel.

In den sozialen Netzwerken hat der 36-Jährige Fotos von sich mit seiner Familie veröffentlicht, die ihn an Bord einer Yacht vor Mallorca zeigen. Wie die spanische Zeitung "Última Hora" berichtet, ist der Fußballer in der Luxusfinca Castell de Manresa in Alcúdia untergekommen, wo die Nacht 12.000 Euro kosten soll. Sollten Sie in den kommenden Tagen einen blauen Rolls Royce auf der Insel sehen, stehen die Chancen nicht schlecht, dass Cristiano Ronaldo im Auto sitzt.

Auch sein Namensvetter Ronaldo Nazario urlaubt derzeit auf den Balearen. Der ehemalige brasilianische Stürmer und derzeitige Besitzer des Zweitligisten Valladolid wurde auf einer Yacht vor Ibiza gesichtet.

Wie ebenfalls die Inselpresse berichtet, ist Schauspieler Leonardo DiCaprio in Puerto Portals gesehen worden. "Última Hora" hat den Oscar-Gewinner am Dienstagabend (6.7.) in einem Beach Club ausgemacht. /rp