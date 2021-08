Schiffsbegeisterte sollten in den kommenden Tagen immer mal wieder im Club de Mar in Palma de Mallorca vorbeischauen. Dort sollen in den kommenden Tagen vier der luxuriösesten Megayachten der Welt liegen. Die "M5" ist schon da. Im Laufe des Mittwochs (11.8.) soll die "Yasmine of the Sea" ihr Gesellschaft leisten. Die Ankunft der "Venus" ist für Samstag (14.8.) geplant und die "Lady Moura" soll am Mittwoch (18.8.) eintreffen.

Die "M5" liegt seit Dienstagmorgen in Palma de Mallorca. Sie gilt als der Einmaster mit dem höchsten Mast der Welt (91 Meter). In Auftrag gab sie 2003 der Chef des Autovermieters Avis, Joe Vittoria. Zunächst hieß das 77 Meter lange Schiff "Marabella V". Heute gehört es Rodney Lewis, dem Chef einer gleichnamigen Öl- und Gasfirma aus Texas. Im Inneren befinden sich sechs Kabinen.

Die "Yasmine of the Sea" gehört zu den Stammgästen der Insel. Die 80 Meter lange Yacht ist luxuriös ausgestattet und gehört dem Mitglied der Königsfamilie aus dem Katar, Abdallah ibn Khalifah Al-Thani. Wer 500.000 Euro in der Woche entbehren kann, kann das Schiff mieten.

Die "Yasmine of the Sea" war vergangenes Jahr in den Schlagzeilen, als die Crewmitglieder nach einem Corona-Ausbruch an Deck in Quarantäne mussten. Al-Thani hat die Yacht 2001 bei der holländischen Werft Oceanco in Auftrag gegeben. Von dort stammen auch die Megayachten "Black Pearl", "Jubilee" oder "Barbara". Für das Design zeichnet The A Group verantwortlich, die Innenausstattung wurde von Camillo Constantini entworfen.

Auch die "Lady Moura" ist ein Stammgast auf Mallorca. Im vergangenen Jahr hat Nasser Al-Rashid aus Saudi Arabien das 105 Meter lange Boot zum Verkauf angeboten und vor Kurzem mit Ricardo Salinas Pliego einen Abnehmer gefunden. Der drittreichste Mann Mexikos soll 130 Millionen Euro ausgegeben haben. Ihm gehört auch die "Azteca". Derweil schippert die "Lady Moura" noch in italenischen Gewässern in der Nähe von Sardinien.

Die "Venus" war die Traumyacht des verstorbenen Apple-Gründer Steve Jobs. Entworfen hat das 86 Meter lange Schiff der französische Designer Philippe Starck. Jobs starb, bevor er die Yacht betreten konnte. Derzeit gehört das Schiff der Witwe Laurene Powell. Schon im Juli war die "Venus" vor der Insel. /rp