Wer mit dem Boot oder Schiff die Küste erkunden will, kann auf Mallorca von fast allen Badeorten aus Ausflüge unternehmen. Angesichts der unterschiedlichsten Bootsarten wird das Angebot jedoch schnell unübersichtlich. Wir beschränken uns in dieser Übersicht daher auf sogenannte Glasbodenboote. Bei den „Glass Bottom“-Gefährten ist ein Teil des Rumpfes unterhalb der Wasserlinie verglast, sodass sich Passagiere auf dem Ausflug auch ein Stück Unterwasserwelt anschauen können. Zu viele Illusionen sollten sie sich dennoch nicht machen. „Die Boote fahren nah an der Küste entlang und wühlen dabei den Sand auf. Daher sieht man durch die Fenster bei der Fahrt nicht allzu viel, eher wenn die Boote zum Badestopp oder an den Anlegestegen anhalten“, sagt Juliane Mothes, die mit ihrer Ausflugsagentur Excursions La Mallorca verschiedenste Bootstouren an Kunden verkauft (excursions-lamallorca.com).

Viele Urlauber nutzen die Glasbodenboote, die ähnlich wie die Hop-on-hop-off-Busse in großen Städten funktionieren, auch als Transportmittel von einem in den anderen Ort oder zu Ausflugszielen wie den Drachenhöhlen in Porto Cristo. Die meisten Glasbodenboote sind an der Ostküste unterwegs. Inselweit teilen sich eine Handvoll Direktanbieter, die jeweils mehrere barcos zur Verfügung stellen und allesamt privat sind, den Markt. Die Touren, die sie im Angebot haben, können Ausflügler entweder direkt bei ihnen buchen oder aber in Hotels, bei Reiseveranstaltern oder Vermittleragenturen sowie Online-Plattformen.

Creuers Illa Balear

Mario Dau von Creuers Illa Balear (www.illabalear.com/es) empfiehlt vor allem Erstfahrern, die Tickets lieber an den Verkaufspunkten an den Anlegestellen statt auf der Website des Anbieters zu buchen. Die Internetseite diene in erster Linie der Information, die Auswahl an Fahrten dort sei eingeschränkt. Die Boote von Illa Balear schippern im Osten zwischen Cala Ratjada und Calas de Mallorca hin und her. Einen Überblick der Orte, die auf den angebotenen Routen liegen, gibt es auf der auch deutschsprachigen Website unter „Schiffsrouten“.

Zu- und Aussteigen ist an allen Orten mit Verkaufsstelle möglich – das kann ein Kassenhäuschen oder auch nur ein Verkäufer vor Ort sein: Cala Ratjada, Font de sa Cala, Cala Bona, Cala Millor, Sa Coma, Porto Cristo, Cala Romántica und Cales de Mallorca. Gäste haben bei den Routen jeweils zwei Optionen: „Sie können zum Beispiel von Cala Millor nach Cala Ratjada fahren, dort aussteigen und nachmittags wieder mit uns zurückfahren oder aber an Bord bleiben und direkt mit uns zurückfahren“, so Dau.

Die Tickets für die Rundfahrten, bei denen man direkt an Bord bleibt, beziehungsweise Hin- und Rückfahrten kosten zwischen 25 und 29 Euro pro erwachsener Person, es gibt aber auch Kurzstrecken für 20 Euro, etwa von Sa Coma nach Porto Cristo. Kinder von zwei bis zwölf Jahren zahlen 15 Euro, Kleinkinder sind frei. Praktisch: Auch wer sich etwa die Drachenhöhlen (Coves del Drach) in Porto Cristo anschauen will, kann die Boote als Transportmittel nutzen. Die Ab- und Ankunftszeiten der barcos sind an die Zeiten der Rundgänge in den Höhlen angepasst. Und wenn am gebuchten Tag das Meer besonders aufgewühlt ist? Dann dürfen Seekranke das Ticket nach Rücksprache mit dem Unternehmen ausnahmsweise auch an einem anderen Tag einlösen.

Moonfish

Ebenfalls an der Ostküste unterwegs ist der Anbieter Moonfish (https://www.moonfishcat.com/). Auf der Paradise-Route liegen neben der Ein- und Ausstiegsstelle Porto Cristo die Piratenhöhle, die Cala Romántica, die Cala Falcó, die Cala Varques, die Cala Magraner und Cales de Mallorca. Die Route, die um 11.45 Uhr in Porto Cristo startet, führt sogar bis nach Cala Bona und dauert mit drei Stunden etwas länger als der Großteil der übrigen Fahrten. Badefans dürfen zudem 20 Minuten in der Cala Morlanda planschen. Ebenfalls ein kurzer Schwimmaufenthalt ist auf der Route vorgesehen, die um 13.15 Uhr in Porto Cristo beginnt. Hier haben Passagiere in der Cala Virgili oder in der Cala Varques Möglichkeit zur Erfrischung.

Zu vier ähnlichen Zeiten können sie alternativ „Moon Adventure“ buchen und zwischen Cala Bona und Cala Varques herum-schippern. Bei allen Routen sind 20 Minuten Aufenthalt zum Schwimmen in der Cala Morlanda vorgesehen. Erwachsene zahlen zwischen 25 und 29 Euro, Kinder 15 Euro. Verkaufsstellen gibt es in Porto Cristo (am Strand), Sa Coma, Cala Millor, Cala Bona, Cala Romántica und Cales de Mallorca (jeweils an den Anlegestellen). Online-Buchungen funktionieren derzeit noch nicht.

Starfish

Starfish (https://starfishboat.com/) hat ebenfalls im Osten die Routen „Katamaran nach Cala Mondragó“ (samstags, sonntags und montags) und „Besuch in Cala Figuera“ (täglich) im Angebot. Auf beiden ist ein 45-minütiger Badestopp in der Cala Mondragó vorgesehen. Danach können Besucher auf der Mondragó-Route noch über vier Stunden im Naturpark bleiben, auf der Cala-Figuera-Route stattdessen eine Stunde lang durch den Fischerort streifen. Darüber hinaus fahren die Boote jeweils durch Buchten bei Cala d’Or, Cala Ferrera und Portocolom. Erwachsene zahlen 25 Euro, Kinder zwischen zwei und elf Jahren 14 Euro. Babys bis zwei Jahre sind frei. Auf Anfrage gibt es Karten für Kurzstrecken. Tickets: online oder bei den Verkäufern vor Ort. Verkaufshäuschen gibt es nicht.

Cruceros Cormoran

Den Südwesten deckt mit zwei Routen zwischen Santa Ponça und Port d’Andratx Cruceros Cormoran (https://cruisecormoran.com/) ab. Die „Bay Cruise“ mit „Tropical Dolphin“ startet um 14.45 Uhr in Santa Ponça und dauert zwei Stunden. Erwachsene zahlen 20 Euro, Kinder (vier bis zehn Jahre) 10 Euro. Die „Paradise Tour“ mit 40-minütigem Badestopp in der Cala Egos startet um 10.45 Uhr in Santa Ponça und dauert knapp vier Stunden. Erwachsene zahlen 35 Euro, Kinder 17,50 Euro. Tickets gibt es an zwei Verkaufsstellen in Peguera (Bulevar de Peguera, 66, local 1; Carrer Platja, 8, local 6) und in Santa Ponça (Gran Via Puig de Galatzó, 16, local 11 und 12) sowie auch online.