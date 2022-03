Marc Terenzi, der auf Mallorca einst im Megapark strippte, und die Reality-Show-Teilnehmerin Jenny Elvers, die nicht nur privat ebenfalls häufiger auf der Insel ist, sollen ein Paar sein. Das berichtet die "Bild"-Zeitung. Nach Angaben des Boulevardblattes lernten sich die beiden im Januar bei Dreharbeiten zur neuen Fernseh-Show des Senders Sat.1 „Club der guten Laune“ in Thailand kennen.

Seither soll das frisch verliebte Paar zwischen Lüneburg und Berlin pendeln. Jenny Elvers, die mit Mallorca-Resident Alex Jolig einen gemeinsamen Sohn hat, lebt aktuell in Lüneburg. Der Ex-Mann von Sängerin Sarah Connor hingegen soll sich in einem Hotel in Berlin aufhalten. Vor knapp zwei Wochen sei die Reality-Show-Teilnehmerin in dem Hotel am Ku'Damm gesehen worden.

Liebes-Botschaft auf Instagram

Erst am Sonntag (13.3.) teilte sie auf Instagram eine geheimnisvolle Liebes-Botschaft, die sich auf Terenzi beziehen könnte: "And then, there is someone who knows what to do…", schrieb Elvers.

Erst vor einigen Wochen hatte Marc Terenzi bekannt gegeben, wieder Single zu sein. Der Sänger war seit 2019 mit Viviane Ehret-Kleinau zusammen. Die Beziehung mit Jenny Elvers ist noch ganz frisch, zitiert das Boulevardblatt einen Insider aus dem nahen Umfeld der beiden."Jenny und Marc sind total verliebt und nehmen ihre Beziehung sehr ernst", heißt es weiter.

Elvers in "Prominent getrennt" zu sehen

Jenny Elvers ist derzeit noch in der Ende Februar angelaufenen RTL-Show "Prominent getrennt" zu sehen, zusammen mit ihrem Ex, Mallorca-Resident Alex Jolig. Die beiden haben einen gemeinsamen Sohn. In der Show müssen acht ehemalige Promipärchen gemeinsam antreten, sich aussöhnen, gemeinsam Schwierigkeiten überwinden und bei Spielen Teamfertigkeiten unter Beweis stellen. Auf den Gewinner warten 100.000 Euro.

Marc Terenzi hatte nach seinem Sieg bei der RTL-Show "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" 2017 das Angebot bekommen, ab dem Frühjahr zweimal pro Woche im Megapark bei der Strip-Gesangsshow "Magic Marc" aufzutreten. Für das Engagement wohnte der gebürtige Amerikaner zeitweise auf der Insel.