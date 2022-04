Als Dominik Bruntner und Jolina Fust Anfang Januar im MZ-Interview von ihrer Auswanderung nach Mallorca berichteten, strahlten der ehemalige Mister Germany und seine Modelfreundin Jolina Fust noch überglücklich. Damals waren sie erst einen Monat auf der Insel und sicher, dass sie die richtige Entscheidung getroffen hatten. Nur drei Monate später ist der Traum vom Mallorca-Leben angeblich ausgeträumt - zumindest für Jolina Fust. "Wir wollten euch auf diesem Weg mitteilen, dass ich wieder nach Deutschland ziehen werde", postete das Model, das 2014 den zweiten Platz bei Germany's Next Topmodel erreichte, am Freitag (1.4.) auf Instagram für ihre Fans. Erst auf MZ-Anfrage gaben die zwei am Samstagmittag (2.4.) Entwarnung: "Alles nur ein Aprilscherz, unser erster gemeinsamer. Uns geht's hier gut, wir bleiben", so Bruntner.

Mehr zum Thema Wie sich ein Mr. Germany und ein erfolgreiches Model ein Leben auf Mallorca aufbauen