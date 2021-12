In dieser Woche flimmert die Insel vor allem in Doku-Soaps über den deutschen Bildschirm, etwa in der Folge „Obdachlos auf Mallorca“ in der Reihe „Armes Deutschland – Stempeln oder abrackern?“ (Do., 2.12., 15 Uhr, RTL2).

Da wäre Sven, der 50-Jährige ist seit fast einem Jahr obdachlos auf den Straßen von Arenal. „Von den Spenden der Inselbesucher kämpft sich der 50-Jährige Tag für Tag durch“, heißt es in der Programmbeschreibung. Mit einem Rückflugticket in der Hand verbringt Sven seine letzten Tage auf Mallorca. Er will zurück nach Deutschland. Erstmals gesendet wurde diese Folge von "Armes Deutschland" im Jahr 2018. Und da wären am Sonntag auf Kabel1 Chiropraktiker Tamme Hanken und sein neuer Lehrling Anton („Tamme Hanken – Der Knochenbrecher on tour“, So., 5.12., 11.05 Uhr, Kabel1). Auf Mallorca besuchen die beiden Mickie Krause: Auf seiner Finca am Meer macht Hanken den Sänger fit für seinen Auftritt im Megapark. Zum Dank dürfen der Ostfriese und Lehrling Anton mit Krause einen Song vor 4.000 Menschen performen. Auf der Ranch von Pferdeliebhaber Chaume bekommen Anton und Schauspieler Martin Semmelrogge Reitunterricht. Die 20-jährige Tochter von Chaume hat seit Jahren starke Rückenprobleme, die zu massiven Fehlhaltungen geführt haben. Viele Arztbesuche blieben erfolglos. Kann Tamme sie von ihren Leiden erlösen?