Am Dienstag, 4. Oktober, um 18 Uhr fließt im Club der Mallorca Zeitung richtig viel Blut: Fünf erfolgreiche deutsche Autorinnen stellen in einem von der MZ organisierten Krimi-Duell ihre Mallorca-Bücher vor. In einer ersten Runde haben sie zehn Minuten, in einer zweiten fünf Minuten Zeit, um spannende und besonders gelungene Stellen ihrer Bücher vorzulesen.

