Wer Mallorca nicht nur besuchen und bestaunen, sondern auch erleben und verstehen will, wird in einem neuen Reiseführer fündig. "Mallorca Inselabenteuer" heißt der etwas andere Guide von Frank Feldmeier, dem stellvertretenden Chefredakteur der Mallorca Zeitung, der jetzt im Verlag Michael Müller erschienen ist. Das Konzept: Nicht die klassischen Sehenswürdigkeiten und Ausflugsziele spielen die Hauptrolle, sondern individuelle Erlebnisse mitunter fernab des Tourismusbetriebs.

Warum sind in Palma Stolpersteine verlegt? Wo hat man den besten Blick auf die Landebahn des Flughafens? Wie schmeckt ein Festmahl direkt auf dem Feld? Was ist eine Eierhintern-Orange? Warum sind Großskulpturen im Gebüsch versteckt? Wie erkennt man richtig gutes Olivenöl? Und wo liegt eigentlich das Zentrum der Insel?

Abenteuer, die verblüffen

"Dieses Buch ist ein Kunststück, denn ihm gelingt Unmögliches: dreiunddreißig originelle Kleinabenteuer auf einer Insel wie Mallorca zu beschreiben, auf der noch der letzte Stein touristisch und reiseliterarisch dreimal umgedreht worden ist", urteilt die Frankfurter Allgemeine Zeitung über den Reiseführer. "Die Abenteuer dauern oft nur wenige Stunden, kosten kleines Geld oder gar nichts und verblüffen umso mehr, je besser man Mallorca zu kennen glaubt."

Dabei geht es weniger darum, was die Insel den Touristen zu bieten hat, als vielmehr darum, was Mallorca abseits von Massentourismus und Ballermann ausmacht – von den Schatten der jüngsten Vergangenheit über vom Urlaubergeschäft vergessene Erlebniswelten wie Fischerei und Landwirtschaft bis hin zu Initiativen zur Erhaltung von Mallorcas Tier- und Pflanzenwelt. Für jede Landschaftsregion der Insel gibt es in der Rubrik "Wenn man schon mal hier ist" aber auch eine Übersicht über die Sighseeing- und Ausflugsklassiker sowie Tipps für Essen, Shoppen und Schlafen.

Aus der Reihe "Stadtabenteuer"

Das neue Buch setzt die Reihe der "Stadtabenteuer" fort, die seit 2019 im Verlag Michael Müller erscheinen, es ist der erste Band über eine Insel. Die Grundidee ist die selbe: einen Ort durch Erlebnisse erkunden, wie es Herausgeber Matthias Kröner formuliert, "ihn 'mitzunehmen', weil man etwas tiefer begriffen und erfahren hat, als das über die reine Besichtigung von Sehenswürdigkeiten möglich ist."