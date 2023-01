Der Januar ist auf Mallorca ein Festmonat. Vor allem im Norden und Osten der Insel sorgt Sant Antoni am 16. und 17. Januar für ordentlich Trubel. Danach ist mit Sant Sebastià auch die Balearen-Hauptstadt an der Reihe. Am 20. Januar ist der Festtag des Stadtheiligen von Palma und damit auch ein offizieller Feiertag. Los geht es allerdings schon Tage zuvor - und die große Party steigt ohnehin am Abend zuvor (19.1.). Das Wichtigste zum Fest.

Sant Sebastià: Wer war der Stadtpatron von Palma de Mallorca?

Der heilige Sebastian war der Überlieferung zufolge ein römischer Hauptmann, der 288 n. Chr. zum Tod verurteilt wurde, weil er den christlichen Glauben in der römischen Armee propagiert hatte. Das Exekutionskommando bestand aus Bogenschützen. Bis heute ist daher ein Pfeil das Symbol des Heiligen, allerdings war seine Geschichte hier nicht zu Ende.

Sebastian überlebte die Pfeil-Hinrichtung und wurde von einer barmherzigen Witwe namens Irene aufgelesen. Wieder genesen, wurde er erneut festgenommen und dem Kaiser Diokletian vorgeführt. Der ließ ihn zu Tode knüppeln und seinen Leichnam in die Kloaken werfen. Seine Überreste wurden von einer Christin namens Lucina geborgen und in Rom bestattet. Sebastian galt jahrhundertelang als Schutzheiliger gegen die Pest.

Wie Sant Sebastià zum Schutzpatron von Palma de Mallorca wurde

Schon Mitte des 14. Jahrhunderts gab es in der Kathedrale einen Altar mit Sebastian-Reliquien: ein Stückchen Rippe und eine Pfeilspitze. Der Legende zufolge wurde der Armknochen, der dort bis heute liegt, jedoch erst während der Pest-Epidemie 1522/1553 von einem griechischen Geistlichen auf die Insel geschafft, der ihn auch gerne wieder mitgenommen hätte, aber von den Naturgewalten nicht gelassen wurde (sein Schiff wurde immer wieder in den Hafen gedrängt).

Mit der Ankunft des Knochens des heiligen Sebastians verschwand die Pest, und die Stadt hatte ihren Schutzpatron. Der entsprechende Titel wurde 1634 offiziell beantragt und 1868 vom Vatikan bestätigt. Die Feiern bestanden über viele Jahre lediglich aus einem feierlichen Gottesdienst in der Kathedrale. Die wahrscheinlich auf die winterliche Sonnenwende zurückzuführende Tradition, am Vorabend des 20. Januar Feuer zu entzünden, wurde erst 1902 wieder aufgenommen. Noch neueren Ursprungs sind die daran anknüpfenden OpenAir-Konzerte der revetla: Die gibt es erst seit 1977.

Sant Sebastià in Palma de Mallorca: Die Konzerte

Das Highlight einer jeden Sant-Sebastià-Feier sind die Konzerte am 19. Januar. Auf Bühnen geben über die Stadt verteilt Musiker von Mallorca und weiter weg ihr Bestes. Wer möglichst viele Highlights auf einmal erleben will, sollte seinen Abend daher gut planen.

Besonders spannend am 19. Januar 2023 dürfte das Konzert der Sängerin Amaia werden, die aus der Castingshow Operación Triunfo (OT) bekannt ist. Ihre gefühlvollen Balladen haben eine große Fangemeinschaft. Außerdem sind folgende Konzerte geplant:

Plaça Major:

20.30Uhr: Sedaç

21.45 Uhr: Ballugall

23.45 Uhr: Cris Juanico

Plaça Cort:

21 Uhr: Mikel Erentxun

23 Uhr: The Gramophone Allstars Big Band

Plaça de l’Olivar:

21 Uhr: Jane Yo

21.50 Uhr: Nita

23.15 Uhr: Doctor Prats

Plaça del Rei Joan Carles:

21 Uhr: Bilo

22 Uhr: Amaia

23.45 Uhr: La La Love You

Plaça de la Reina:

20.30 Uhr: Paula Cendejas

21.55 Uhr: Ana Tijoux

23.50Uhr: Marc Seguí

Nicht nur am 19. Januar gibt es Konzerte: Am 14. Januar tritt die Gruppe Marala um 19.30 Uhr vor der Station des Zuges nach Sóller auf. Am selben Ort ist Samantha Hudson am 22. Januar um 19 Uhr zu sehen. Die großen Highlights hat sich die Stadt Palma dann aber für die Tage nach Sant Sebastià aufgehoben. Die Sängerin Zahara wird um 21.45 Uhr auf der Plaça del Rei Joan Carles I. spielen. Die andalusische Sängerin ist spätestens seit ihrem von der Berliner Clubszene inspirierten Album "Puta" (2021) ein Star der spanischen Musikszene. Zuvor wird um 21 Uhr Marc Más das Publikum in Stimmung bringen. Am 28. Januar findet dann das sehnlich erwartete Konzert der mallorquinischen Kultband Antònia Font in Son Fusteret statt.

Sant Sebastià in Palma de Mallorca: Das Essen

Fester Bestandteil von Sant Sebastià ist neben den Konzerten auch das Grillen. Die Stadt stellt an zahlreichen Stellen öffentliche torradoras auf, und auch die feierfreudigen Anwohner, die Sant Sebastià oft in Straßen- oder Nachbarschaftsfeste verwandeln, haben meist nichts dagegen, wenn jemand ihre Feuerstellen mitbenutzt. Trotzdem sollte man vorbereitet sein: Das Grillgut muss jeder selbst mitbringen. Da es kein traditionelles Gebäckstück zu Sant Sebastià gab, rief die Stadt 2022 zu einem Wettbewerb unter den Bäckereien aus, um eines zu finden. Gewonnen hat eine abgewandelte "Coca de patata" von Lluís Pérez. Er bäckt sie mit Kartoffel- und Johannisbrotkernmehl und füllt sie mit einer Creme aus Johannisbrotsamen, Mandeln und Orange. Vorteil: Hier läuft nichts aus, diese coca lässt sich einfach in die Tasche stecken. Eine perfekte Nachspeise am Sant-Sebastià-Lagerfeuer.

Sant Sebastià in Palma de Mallorca: Der Feuerlauf

Feuer wird zu Sant Sebastià nicht ausschließlich zum Grillen verwendet. Ein weiterer Höhepunkt der Feierlichkeiten ist der Feuerlauf correfoc. Dann ziehen Funken sprühenden Bestien und Teufel durch die Innenstadt. Das Publikum sollte dabei einige Sicherheitshinsweise befolgen: Kleidung aus Baumwolle oder anderen schwer brennbaren Materialien tragen, die möglichst viel Haut bedeckt, auch eine Kopfbedeckung wird empfohlen. Besonders Kinder sollten gebührenden Abstand zum Teufelstanz wahren. Private Pyrotechnik ist verboten. Der Feuerlauf 2023 findet am 29. Januar ab 19 Uhr statt (Start: Jaume III).

Wie die Confraries Sant Sebastià in Palma de Mallorca von unten beleben

Belebt wird das Stadtfest seit einigen Jahren auch von unten, von den Bürgern selbst: In insgesamt 30 sogenannten Confraries (Bruderschaften) haben sich Leute zusammengefunden, die anders und ausgelassener feiern wollen. Die ersten waren die Confraris Sant Sebastià und Orgull Llonguet. Sie kommen nur zu Sant Sebastià zusammen und bringen Fantasie, Anarchie und eine gehörige Portion Unsinn in das Fest ein. Vor allem aber sorgen die Frauen und Männer jeglichen Alters und jeglicher Nationalität für Stimmung: mit Umzügen, Blaskapellen, Gesängen, Heiligen-Verballhornungen, gemeinsamen Gelagen und nächtlichen Partys. Die Confraria Sant Sebastià beispielsweise bringt den Nonnen von Santa Clara nach alter Tradition am Sonntag vor der Stadtfeier Eier, auf dass es zu Sant Sebastià nicht regnet. Die Confraria Orgull Llonguet veranstaltet einen Tanz mit Straßenmusik und großen Pappmaché-Köpfe. Zu erkennen sind die Mitglieder der Confraries an Halstüchern in unterschiedlichen Farben.

2023 treffen sich die Confraries am 19. Januar um 16.30 Uhr in der Plaça Llorenç Bisbal. Dort knotet jede der Confraries ein Halstuch um eine Replik der Sant-Sebastià-Reliquie aus der Kathedrale.

Fahrrad

Wer nach dem Grillen und der Party noch Energie hat, kann am 20. Januar bei der Diada Ciclista mitmachen. Einem familienfreundlichen Fahrradtour, an der in vergangenen Jahren mehr als 10.000 Menschen teilnahmen. Insgesamt sechs Kilometer radeln die Stadtbewohner dann gemeinsam vom Rathausplatz in Palma bis zum Sportkomplex Son Moix. Die Strecke führt über die Avenidas, den Paseo del Borne, die Rambla und den Camí de Jesús. Die Ausfahrt wurde eingeführt, um den Mallorquinern die neuen Sportanlagen zu zeigen und zu beweisen, dass man vom Zentrum aus einfach mit dem Rad hinfahren kann. Die Teilnahme mit Inlineskates oder Tretrollern ist untersagt. Einschreiben kann man sich kostenlos im Internet oder auch direkt vor dem Start. Die Veranstaltung ist immer wieder wegen schlechten Wetters ausgefallen. Falls das Wetter es zulässt, wird am 20. Januar 2023 um 12 Uhr die 42. Diada starten.