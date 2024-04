Ausländerfeindliche Parolen am "Ballermann": Ärger im Feierlokal Bamboleo

Kaum ist die Saison am "Ballermann" auf Mallorca angelaufen, schon kommt es zu weiteren Exzessen. Informationen der MZ zufolge sorgte am Freitagabend (19.4.) eine Gruppe deutscher Neonazis in dem Feierlokal "Bamboleo" an der bekannten Partymeile Schinkenstraße für Ärger. Die Gäste machten mit ausländerfeindlichen Parolen auf sich aufmerksam.

In einem auf der Social-Media-Plattform Tiktok veröffentlichten Video ist zu sehen, wie zahlreiche Menschen in einer feiernden Masse wiederholt "Deutschland für Deutsche, Ausländer raus" grölen. Im Hintergrund läuft das Lied "l'amour toujours" von Gigi d'Agostino, das die Deutschen offensichtlich umgedichtet hatten. Wie die MZ erfuhr, kam es zu dem Vorfall wohl am frühen Freitagabend, während DJ Kai Büssow auflegte. Sicherheitspersonal griff durch Die ganze Gruppe sei danach vom Sicherheitspersonal hinausgeworfen worden, berichtet Büssow gegenüber der MZ. "Mit diesen Sachen haben wir nichts zu tun und distanzieren uns davon. Es tut mir leid, dass das passiert ist, aber Einfluss auf unsere Kunden können wir nicht nehmen - nur die Konsequenzen daraus ziehen", so Büssow weiter. Er habe das Lied nun erst einmal von der Songliste gestrichen. Um wen es sich bei den Rechtsradikalen handelt und wo sie herkommen, ist unbekannt. "Sie waren auch noch nie bei uns", so Kai Büssow. Das Video war von einer anderen Besucherin des Lokals auf Tiktok gepostet worden - wohl in der Absicht, auf die Missstände aufmerksam zu machen. "Ich bin geschockt, was heute im Bamboleo abging", so ihr Kommentar zum Post. /somo