Das eindrucksvolle Grab des als "King of Sheffield" bekannten Bare-Knuckle-Boxers Willy Collins, der im Juli 2020 bei einem Urlaub in Port de Pollença im Alter von 49 Jahren verstarb, sorgt weiter für Schlagzeilen in der britischen Presse. Es besteht es aus 37 Tonnen italienischem Marmor, farbige LED-Lichter beleuchten es in der Nacht und eine per Solaranlage betriebene Jukebox spielt die Lieblingslieder des Verstorbenen. Vier irische Flaggen wehen im Wind. Mitte März 2022 hatte die Familie Collins die Grabstätte im mittelenglischen Sheffield eingeweiht.

Zwei Jahre später ist der Streit mit der Stadtverwaltung noch nicht geklärt. Die Behörden sind der Ansicht, dass das Grab, das rund 200.000 Pfund gekostet haben soll, ohne die entsprechenden Genehmigungen errichtet wurde. Friedhofsbesucher hatten sich beklagt, dass die laute Musik und die Lichtshow das Gedenken an die anderen Verstorbenen erschwert. Collins' Witwe Kathleen derweil sah die Kontroverse von Beginn an kommen und kündigte bereits damals per Social Media an, in den "Krieg" zu ziehen, wenn jemand das Grab antasten würde. Zwischenzeitlich stellte sie einen Sicherheitsdienst für das Grab ein, derzeit soll es rund um die Uhr videoüberwacht werden.

Das Leben des King of Sheffield

Nun hat sich Kathleen etwas Neues einfallen lassen. Auf dem Grabstein ist ein QR-Code installiert. Darüber werden Trauernde auf eine Website geleitet, auf der man mehr über das Leben des "King of Sheffield" erfährt. Kathleen zeigte sich gegenüber der Zeitung "The Star" entzückt: "Willy hätte den QR-Code geliebt."

Willy Collins war als Kind in den 80er-Jahren von Irland nach Sheffield gezogen. Er gehört den irischen Travellers an, einer fahrenden Gruppe, die auch als Pavees bekannt ist. Collins hatte 15 Geschwister und laut "The Star" rund 400 Neffen und Nichten. Mit seiner Frau, die er als Teenager kennenlernte, hatte er neun Kinder. Er war als "King of Sheffield" bekannt und erfreute sich in der Stadt großer Beliebtheit.

Noch nicht bekannt war bislang, dass Collins im Jahr 2002 fast ermordet worden wäre. Gemeinsam mit seinem Bruder Anthony geriet er damals in einer Diskothek in Streit mit einem Drogendealer. Dieser verließ den Club und kehrte kurze Zeit später vermummt und mit zwei Messern bewaffnet zurück. Er tötete Anthony, der als "Marty Boy" bekannt war, mit einem Stich ins Herz. Willy Collins erlitt schwere Verletzungen an der Lunge. Der Täter, ein Soldat, wurde später zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt.

Geburtstagsreise nach Mallorca

Der Tod ereilte Collins im Urlaub. Im Juli 2020 reiste er gemeinsam mit Kathleen anlässlich ihres Geburtstags nach Mallorca. Dort brach er wenige Tage nach der Ankunft zusammen und starb. Eine Autopsie ergab, dass ein Geschwür in seinem Magen geplatzt war und eine Blutung verursacht hatte. Bei dem Begräbnis im August 2020 zogen Hunderte Trauergäste durch die Straßen der Stadt. Der mit 22 Karat Gold verzierte Sarg wurde von einem Monstertruck gebracht und von einer Pferdekutsche durch Sheffield gezogen. Zahlreiche Boxer, unter anderem Schwergewichtsweltmeister Tyson Fury, kondolierten damals.