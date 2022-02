Duftkerze Mandelblüte Mallorca - mit einer Kerze verspricht die Drogeriemarktkette DM Mallorcas Mandelblütenduft für zu Hause. Kurios ist allerdings, dass auf der Packung gar keine Mandelblüten abgebildet sind.

Der angebliche Mandelblütenduft sorgt auf Facebook für unterschiedliche Meinungen: "Wir haben sie noch nicht angemacht, aber wenn man mal dran schnuppert, riecht es schon angenehm", schreibt ein Nutzer namens Marcel. "Nein - der Duft hat rein gar nichts mit dem der Mandelblüte zu tun. Ist nur Marketing", meint hingegen Judy.

Mit der Nase auf Reise gehen

Die Drogeriekette bietet derzeit mit "Tulpen aus Amsterdam", "Frühling in Marrakesch" und "Kirschernte in Trentino" gerade eine Reihe an Düften an, die dazu einladen, mit der Nase auf Reise zu gehen. Im Fall von Mallorca - die Mandelblütenkerze ist seit November erhältlich - soll es aber erstmal dabei bleiben. Weitere Produkte im Zusammenhang mit Mallorca seien derzeit von DM nicht geplant, hieß es vom Unternehmen auf Anfrage der MZ.

Es ist nicht das erste Mal, dass Mallorca für abstruse Produkte herhalten muss. Im November vergangenen Jahres begann man sogar mit dem Verkauf von mallorquinischer Luft am Flughafen Son Sant Joan in Palma de Mallorca. Für 3,50 Euro konnte man eine Dose erwerben, die die Luft Palmas beinhalten sollte, und mit Bilder verschiedenster Sehenswürdigkeiten geschmückt war, wie der Kathedrale Le Seu oder dem Lochfelsen Sa Foradada.