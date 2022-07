Ist es das Ende der Polemik um den aktuellen Ballermann- und Charts-Hit "Layla" von DJ Robin und Schürze? Medienberichten zufolge sollen die beiden Künstler ihren Überraschungshit "Layla" am 31. Juli bei der "Mallorca vs. Oktoberfest"-Folge beim ZDF-Fernsehgarten präsentieren. Und das sogar unzensiert.

Zuvor war gemutmaßt worden, der aktuelle Nummer-1-Hit der deutschen Charts könne für das seichte Sonntagsprogramm des öffentlich-rechtlichen Senders umgeschrieben werden. Spekuliert wird etwa über einen Song, der die Zeile um die "Puffmama" Layla durch folgenden literarischen Erguss ersetzt: "Ich hab 'nen Wuff und die Hundemama, die heißt Layla".

Eine Sprecherin des Senders erklärte gegenüber der "Welt", dass es bislang nur eine Version des Songs gebe. "Das Produktionsteam des Songs hat für einen späteren Zeitpunkt angekündigt, eine geänderte Version von "Layla" zu produzieren – das geschieht aber vollkommen unabhängig vom ZDF."

Verbote und Instrumentalversion

Um den Song gibt es seit einigen Tagen eine medial geführte Debatte, nachdem das Kiliani-Volksfest in Würzburg auf Drängen der Stadtverwaltung beschlossen hatte, das Lied nicht mehr zu spielen. Die Düsseldorfer Kirmes ersetzte den Hit durch eine Instrumentalversion. Auch ein Volksfest in Münster soll nachziehen. Zuvor war die Junge Union kritisiert worden, weil der Song auf einer Parteiveranstaltung gelaufen war.

Grund dafür waren Sexismus-Vorwürfe. Der Song ist in den Augen vieler Betrachter frauenfeindlich. Die beiden Künstler widersprachen wiederholt diesem Vorwurf. Bei der Protagonistin Layla handele es sich um eine starke Frau. Am Ballermann wird der Song weiterhin gespielt. Bestrebungen, ihn an der Partymeile zu verbieten, hat es bislang nicht gegeben.

Bei der Fernsehgarten-Show am 31. Juli sollen neben DJ Robin und Schürze unter anderem auch Lorenz Büffel, das Königlich Bayrisches Vollgas Orchester, Tim Toupet und Mickie Krause auftreten. /pss