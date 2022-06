Seit sechs Wochen ist er in den Charts, nun erklimmt er die Spitze. Der Ballermann-Hit "Layla" von DJ Robin und Schürze ist seit dem Freitag (24.6) auf Platz 1 der offiziellen deutschen Single-Charts. Bereits seit Wochen läuft der Song an der Playa de Palma auf und ab. "Die erste Partyschlagernummer, die vorbeizieht an Lady Gaga, Rammstein und den ganzen Fake-Rappern!", kommentiert das Plattenlabel Summerfield Records den Erfolg auf Instagram. Das Label von Matthias Distel alias Ikke Hüftgold produzierte den Ballermann-Hit. 18 Millionen Mal wurde der Song bereits auf Spotify geklickt. Für die beiden jungen Musiker ist es der Durchbruch an der Playa.

Problematische Liedzeilen Dass so ein Song außerhalb des Ballermann-Kosmos auch problematisch sein kann, musste jüngst die "Junge Union" in Hessen erfahren. Von deren Landestagung in Kassel tauchte im Netz ein Video auf, in dem die Jungpolitiker zum Malle-Hit "Layla" klatschend auf der Bühne stehen. Liedzeilen wie "Ich hab 'nen Puff und meine Puffmama heißt Layla. Sie ist schöner, jünger, geiler" zogen einen Sturm der Entrüstung nach sich. Sophie Frühwald von der SPD etwa warf der Jungen Union auf Twitter vor, "blanken Sexismus zur Schau zu stellen". Geschmäcker seien unterschiedlich, antwortete die Junge Union auf Anfrage des "Spiegel". Der Jungen Union #Hessen liegt die Förderung von Frauen am Herzen. Oder so… Da ist man sich nicht mal zu schade auf der Bühne blanken #Sexismus zur Schau zu stellen. Nächster Höhepunkt einer unendlichen Geschichte… pic.twitter.com/Xev0LXA71Z — Sophie Frühwald (@SophieFruehwald) 21 de junio de 2022 Für DJ Robin und Schürze, die beiden Interpreten des Nummer-1-Hits, dürfte dieser Eklat Nebensache sein. "Die Nummer Eins der Charts sind wir" grölten sie am Tag der Verkündung auf Instagram. Es ist nicht der einzige Ballermann-Hit in den deutschen Single-Charts: Auch Julian Sommer ist mit "Dicht im Flieger" bereits seit ein paar Wochen in der Liste vertreten. Musikalisch steuert der Ballermann in diesem Jahr auf eine Rekord-Saison zu.