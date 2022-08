Im Sommer kommen die Dörfer auf Mallorca nicht zur Ruhe: Ein Patronatsfest jagt das andere.

Wenn Sie das uthentische Brauchtum der Insel miterleben möchten, haben Sie auch diese Woche die Qual der Wahl. Vielerorts sind die Feste des Schutzheiligen Sant Bartomeu im Gange: Höhepunkte sind zum Beispiel die „Nit de Foc“, ein Feuerlauf mit Feuerteufeln, in Capdepera (19.8., 23 Uhr ab Plaça Sitjar), der Umzug der Riesenpuppen (gegants) und Feuerlauf in Consell (24.8., 19.30 und 21.30 Uhr) oder der Tanz der „Cossiers“ (als Frauen verkleidete Männer) in Montuïri (23.8., ab 18.30 Uhr, 24.8., ab 10 Uhr).

Hinzu kommen die „Festes de la Mare de Déu“ an Orten wie Sineu und Campos oder das Fest in Cala Sant Vicenç (Umzug mit Riesen: 19.8., 20 Uhr). Programme auf den Seiten der jeweiligen Rathäuser.